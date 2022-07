L’Europe va demander aux pays de réduire leur consommation d’énergie alors que Poutine resserre son emprise sur le gaz

La Commission européenne propose de nouvelles mesures pour que les États membres soient mieux préparés à l’hiver, lorsque leurs besoins énergétiques sont plus élevés. Cela survient alors que Gazprom affirme qu’il ne peut pas honorer les contrats gaziers avec l’Europe.

Les pays européens vont aurait doivent rapidement réduire leur consommation de gaz naturel dans le cadre d’un plan plus large pour faire face à la réduction des approvisionnements en provenance de Russie.

La Commission européenne, le bras exécutif de l’UE, doit présenter mercredi un plan sur la façon dont les pays peuvent se préparer à la période hivernale, lorsque leurs besoins énergétiques sont beaucoup plus élevés.

Le plan intervient alors que le géant russe de l’énergie Gazprom affirme qu’il ne peut pas honorer les contrats gaziers avec le bloc – un casse-tête majeur pour les nations européennes étant donné qu’elles étaient si dépendantes de l’énergie russe avant l’invasion de l’Ukraine.

Un responsable de l’UE, qui ne voulait pas être nommé car le plan est toujours en cours de finalisation, a déclaré lundi à CNBC que l’un des éléments “les plus controversés” de la proposition concernait les objectifs de réduction de gaz.

Confirmation des détails d’un projet de document vu par le Financial Timesle responsable a ajouté que cette idée est susceptible d’être controversée car différents États membres de l’UE ont des besoins énergétiques différents, ce qui signifie, par exemple, qu’il est plus difficile pour l’Allemagne, l’un des plus grands importateurs d’énergie russe, de réduire sa consommation de gaz de, par exemple 5%, par rapport à l’Espagne.

La Commission européenne a refusé de commenter le plan avant sa publication.

Le Financial Times a rapporté lundi que Bruxelles demandera aux pays de l’UE de réduire “immédiatement” leur consommation de gaz et que les objectifs de réduction de gaz deviendront obligatoires en cas de perturbation grave des flux de gaz.