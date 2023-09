L’Europe, une voie de transport pour les expéditions de Captagon à destination du Golfe : rapport | Actualités sur les drogues

L’Europe est devenue un point de transbordement crucial pour l’amphétamine fabriquée en Syrie, connue sous le nom de Captagon, à mesure qu’elle se déplace du Moyen-Orient vers la région du Golfe, selon un rapport.

Le rapport publié mercredi par l’Observatoire européen des drogues et des toxicomanies (EMCDDA) et l’Office fédéral allemand de la police criminelle indique que des quantités importantes de Captagon saisies au sein de l’Union européenne (UE) étaient destinées à être réacheminées vers le Golfe, principalement vers l’Arabie Saoudite. .

La Syrie est de loin le plus grand producteur mondial de pilules stimulantes de type amphétamine, qui sont introduites clandestinement dans les pays de la région.

Bien qu’il ait été interdit dans le monde entier après sa première production dans les années 1960 en Allemagne, Captagon alimente les scènes de fête au Moyen-Orient. Pendant des années, il aurait fourni une bouée de sauvetage financière cruciale au président syrien Bashar al-Assad, de plus en plus isolé après les actions de son régime pendant la guerre civile en Syrie qui a commencé il y a plus de dix ans.

Selon le rapport, les opérations de trafic comprennent le réacheminement direct des expéditions ou l’envoi de livraisons après reconditionnement au sein de l’UE.

Certains ressortissants syriens et libanais résidant dans les États membres de l’UE ont été fréquemment impliqués dans ces opérations.

Le rapport affirme également que des groupes armés libanais et syriens liés au gouvernement syrien jouent un rôle dans le commerce du Captagon, avec des bénéfices financiers revenant au régime d’al-Assad.

Malgré les quantités importantes de Captagon transitant par l’UE, les États membres n’ont pas signalé d’utilisation nationale significative de ce médicament.

En plus des comprimés Captagon faisant l’objet d’un trafic vers l’UE, le rapport indique que certains comprimés sont produits en Europe, principalement aux Pays-Bas.

La police néerlandaise a découvert de grands sites de production produisant des comprimés de Captagon à partir de poudre d’amphétamine.

Des crises croissantes

Le rapport note une augmentation constante des saisies de comprimés de Captagon dans l’UE depuis 2018.

Les États membres de l’UE ont déclaré collectivement avoir saisi 127 millions de comprimés et 1 773 kg (2 tonnes) de médicament au cours de la période de collecte de données pour ce rapport. La plus grande saisie de 84 millions de comprimés a eu lieu à Salerne, en Italie, en 2020.

Pendant ce temps, l’Arabie saoudite a déclaré avoir confisqué la quantité stupéfiante de 73 tonnes d’amphétamine en 2021, contre seulement 18 tonnes en 2016.

Le rapport, qui a rassemblé des informations provenant de sept États membres de l’UE, a souligné le besoin urgent d’une réponse coordonnée pour endiguer le commerce et le transit du Captagon à travers l’UE.