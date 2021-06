L’Europe toujours «sur la glace mince» avec Covid, déclare Merkel, appelant à la prudence face à la variante Delta hautement transmissible

Merkel a averti que l’Europe est « toujours en train de patiner sur de la glace mince » avec le coronavirus, malgré la diminution des infections et une augmentation des vaccinations. S’exprimant avant un sommet de l’UE qui a commencé à Bruxelles, elle a déclaré que l’Europe et l’Allemagne devraient faire attention aux nouvelles variantes du virus, notamment la souche Delta, et a exhorté à la prudence.

Ses commentaires interviennent après que les responsables de la santé de l’UE ont prédit mercredi que la variante Delta pourrait représenter 90% de tous les nouveaux cas dans l’UE d’ici la fin août. Andrea Ammon, directrice du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC), a déclaré mercredi qu’il était important de vacciner complètement les gens car la variante Delta peut infecter les personnes qui n’ont reçu qu’une seule dose de vaccin.

La variante Delta du coronavirus a été identifiée pour la première fois en Inde l’année dernière et est plus contagieuse que les souches précédentes. Le Dr Mike Ryan de l’Organisation mondiale de la santé a déclaré plus tôt cette semaine que c’est le « le plus capable, le plus rapide et le plus apte » des virus Covid-19 et « éliminera les plus vulnérables plus efficacement ». L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a précédemment appelé Delta la variante dominante de la maladie dans le monde.

Delta représente désormais presque toutes les nouvelles infections au Royaume-Uni. Cependant, le Premier ministre britannique Boris Johnson a annoncé qu’il y avait un « une réelle opportunité d’ouvrir le voyage » pendant la période des vacances pour ceux qui sont complètement vaccinés.

Le gouvernement britannique devrait annoncer plus tard dans la journée des plans pour que les personnes entièrement vaccinées puissent voyager dans les pays de la liste orange et ne pas avoir à se mettre en quarantaine pendant 10 jours à leur retour, ce qui est une exigence actuellement. La plupart des pays européens figurent actuellement sur la liste orange, mais la liste devrait être révisée.

Merkel, cependant, fait pression sur les pays de l’UE pour forcer les Britanniques vaccinés arrivant en Europe à se mettre en quarantaine en raison des inquiétudes suscitées par la variante à propagation rapide.



Le secrétaire britannique à l’Environnement George Eustice a affirmé que la mesure proposée par Merkel n’était ni nécessaire ni justifiée.

On craint que la vaccination n’arrête pas la propagation de l’infection, mais ne réduise que le risque de développer des symptômes graves. D’après l’OMS, « développer une immunité par la vaccination signifie qu’il y a un risque réduit de développer la maladie et ses conséquences ».

Quant à la propagation du virus, l’OMS admet qu’un jab « mai » aussi protéger les autres, car une personne vaccinée est « moins probable » d’infecter quelqu’un d’autre.

