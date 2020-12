Mais les dirigeants des deux côtés de l’Atlantique préviennent que certains des irritants des années Trump persisteront et que d’autres lignes de division pourraient s’ouvrir – en particulier sur ce qui pourrait être le plus grand défi auquel la présidence de Biden est confrontée, un Pékin de plus en plus agressif et expansionniste. Les pays européens diffèrent considérablement dans la manière dont ils estiment devoir gérer leurs relations avec la Chine, et l’Allemagne, le plus grand et le plus puissant pays d’Europe, a également les relations commerciales les plus étroites avec Pékin.

Les dirigeants européens se sont également mêlés à un débat intra-muros sur la mesure dans laquelle ils devraient rechercher l’indépendance des États-Unis, un objectif de plus en plus poussé par le président français Emmanuel Macron et opposé par l’Allemagne et d’autres.

«Nous devons être capables d’agir multilatéralement lorsque cela est possible. Nous préférons cela », a déclaré Josep Borrell, chef de la politique étrangère de l’UE, cette semaine après que les ministres des Affaires étrangères de l’UE ont discuté de la stratégie transatlantique lors d’une réunion à Bruxelles. Mais l’Europe doit aussi «pouvoir agir de manière autonome lorsque cela est nécessaire, pour promouvoir et défendre plus efficacement nos intérêts et nos valeurs».

Trump avait souvent l’Europe en ligne de mire, déclarant l’Union européenne son plus grand «ennemi» sur les questions commerciales et battant l’Allemagne et d’autres pays pour des dépenses de défense qui n’étaient pas à la hauteur des promesses de l’OTAN. Contrairement au président Obama, qui a déclaré qu’il voulait que le Royaume-Uni reste en avance sur le référendum britannique de juin 2016 sur l’adhésion à l’Union européenne, Trump a alimenté le Brexit.

«Quiconque veut nous voir divisés dans le monde a ouvert des bouteilles de champagne ces dernières années. Cela ne va plus », a déclaré l’ambassadeur de l’UE aux États-Unis, Stavros Lambrinidis, lors d’un panel sur les relations transatlantiques la semaine dernière.

Mais alors que ce sera peut-être au tour de l’Europe de faire éclater les bulles, de nombreux décideurs politiques se montrent prudents quant à la persistance du retard du Trumpisme.

« On a le sentiment que c’est la dernière chance », étant donné la possibilité qu’un allié de Trump reprenne la Maison Blanche en 2024, a déclaré Rosa Balfour, chef du bureau bruxellois du Carnegie Endowment for International Peace, un groupe de réflexion. .

De nombreux engagements de Biden sont conformes aux priorités de l’UE. La Commission européenne a déjà publié un document de stratégie contenant une longue liste de problèmes qu’elle espère aborder avec le gouvernement Biden.

Les Européens veulent que les États-Unis reviennent à l’Organisation mondiale de la santé et en tant que chef de file des efforts mondiaux de lutte contre la pandémie – comme Biden l’a dit, cela se produirait dès le premier jour. Ils veulent que Washington rejoigne l’accord de Paris sur le climat, un autre plan de premier jour pour la prochaine administration Biden. Ils jettent les bases d’une relance de l’accord sur le nucléaire iranien et se réuniront à Vienne la semaine prochaine pour inviter officiellement les États-Unis à rejoindre l’accord après que Trump a retiré la fiche de l’implication américaine. Et ils espèrent que Biden baissera les tarifs de Trump sur les importations d’acier et d’aluminium et adoptera une approche plus conciliante des questions commerciales.

Et à l’OTAN la semaine dernière, un groupe transatlantique de stratèges a publié un grand plan pour réformer l’alliance au cours de la prochaine décennie et la rendre plus sensible aux menaces de la Chine, un changement qui la rapprocherait davantage des préoccupations américaines. sécurité.

« C’est à la fois beau et terrifiant car si nous gâchons cette fenêtre, ce sera déchirant », a déclaré Anthony Gardner, qui a été ambassadeur des États-Unis auprès de l’Union européenne sous le président Obama et a conseillé la campagne Biden sur les questions européennes.

Mais Gardner a déclaré que certains des plus gros problèmes – y compris la Chine – pourraient être épineux, en partie parce que l’Europe elle-même reste divisée.

« Nous devrions vraiment nous concentrer davantage sur la Chine, mais aller entre cette lettre d’intention et la livraison réelle va être difficile », a déclaré Gardner.

Le continent est devenu plus sceptique à l’égard de Pékin pendant le mandat de Trump, mais certains pays restent dépendants du commerce avec la Chine, même si un nombre croissant a accepté de garder Huawei hors de leurs systèmes d’infrastructure, une priorité américaine.

« Si l’Europe ne peut pas résoudre ces différends à l’intérieur, il est très difficile de proposer un plan proactif aux États-Unis », a déclaré Balfour.

Biden a une longue histoire de relations avec l’Europe, d’abord avec sa présidence à long terme de la commission des relations étrangères du Sénat, puis en tant que vice-président lorsqu’il l’a régulièrement envoyé dans le monde entier pour résoudre des problèmes internationaux épineux.

C’est bon et mauvais pour l’Europe, car la colère de Trump que l’Europe ne soit pas assez active sur les questions de sécurité mondiale était en grande partie une réaffirmation non diplomatique des frustrations des années Obama.

Par exemple, lorsque le vice-président Biden a rencontré le président italien Giorgio Napolitano peu après le printemps arabe à Rome, il s’est plaint que les États-Unis étaient seuls contre le président syrien Bashar al-Assad alors qu’il déclenchait une guerre sanglante dans son pays. . à un conseiller Napolitano.

« Biden a dit à Napolitano: » Nous avons dit quelles sont les lignes rouges en Syrie, mais nous ne voyons personne lever la main et dire que nous sommes avec vous « , a déclaré Stefano Stefanini, un ancien diplomate italien qui était le conseiller diplomatique de Napolitano. puis.

Stefanini a déclaré que si l’implication de l’Europe dans les questions de sécurité dans son voisinage est encore à la traîne, la plus grande irritation peut résider dans ses relations avec la Russie.

«Les Européens doivent se rendre compte que, compte tenu de la façon dont le terrain a changé entre la Chine et les États-Unis au cours des quatre dernières années, l’idée qui existe dans certains coins européens – continuer à commercer avec la Chine comme si la rivalité américano-chinoise n’existait pas. Les cas de l’Europe – ne peuvent pas être appliqués », a déclaré Stefanini.

Les divisions européennes sont si profondes qu’elles peuvent avoir du mal à être un partenaire fort des États-Unis sur toutes les priorités de Washington. Lors du sommet des dirigeants de jeudi et vendredi, ils discuteront du Brexit, de leurs relations tumultueuses avec la Turquie et de leurs luttes acharnées avec la Hongrie et la Pologne sur les questions d’état de droit.