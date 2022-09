L’Europe subit l’été le plus chaud de son histoire — RT World News

Le rapport sur les prévisions météorologiques de l’UE indique que l’été 2022 a battu tous les records de température précédents

Les vagues de chaleur de cette année et les sécheresses qui ont suivi ont entraîné l’été le plus chaud de l’histoire européenne, selon un rapport du service Copernicus sur le changement climatique (C3S) – une agence d’observation de la Terre financée par l’UE.

Dans ses conclusions, qui ont été publiées jeudi, le C3S note que les températures moyennes de juin à août étaient de 0,4 degrés Celsius (32 degrés Fahrenheit) au-dessus de l’été le plus chaud précédent, qui a été enregistré en 2021. Pendant ce temps, les températures en Europe en août ont battu le record de 2018 de 0,8 degrés Celsius (33 degrés Fahrenheit).

L’agence note également qu’août 2022 a été beaucoup plus sec que la moyenne dans de grandes parties de l’Europe, tandis que dans une grande partie de la Scandinavie et du sud de l’Europe, les conditions étaient principalement plus humides que la moyenne.

“Nous avons non seulement enregistré des températures record en août pour l’Europe, mais aussi pour l’été, le record de l’été précédent n’ayant qu’un an”, a déclaré Freja Vamborg, scientifique senior au Copernicus Climate Change Service.

Pendant ce temps, le mois d’août dernier est devenu le troisième mois d’août le plus chaud jamais enregistré dans le monde, la température moyenne étant de 0,3 degré Celsius (32 degrés Fahrenheit) supérieure à la moyenne 1991-2020 pour le mois.

Le porte-parole de la Commission européenne, Johannes Bahrke, a déclaré le mois dernier que la sécheresse de cet été en Europe était la pire depuis au moins 500 ans, citant un rapport du Centre commun de recherche, qui suggérait que 47 % de l’Europe souffrait d’un déficit d’humidité du sol.

Le C3S a précédemment noté que les sept dernières années ont été les plus chaudes jamais enregistrées dans le monde.