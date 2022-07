L’Europe souffre d’une vague de chaleur mortelle alors que des incendies de forêt déplacent des milliers de personnes

La chaleur record devrait s’aggraver cette semaine et a suscité des inquiétudes concernant des problèmes d’infrastructure tels que la fonte des routes, des pannes de courant généralisées et des voies ferrées déformées.

Au moins cinq pays d’Europe ont déclaré l’état d’urgence ou des avertissements rouges alors que des incendies de forêt, alimentés par les conditions chaudes, brûlent en France, en Grèce, au Portugal et en Espagne. La semaine dernière, plus de 31 000 personnes ont été déplacées de chez elles à cause des incendies dans la région de la Gironde, dans le sud-ouest de la France.

Le changement climatique a rendu les vagues de chaleur et les sécheresses plus fréquentes, intenses et généralisées. Les conditions sèches et chaudes exacerbent également les incendies de forêt, qui sont devenus plus destructeurs ces dernières années. Et les températures nocturnes plus basses qui procurent généralement un soulagement critique des journées chaudes disparaissent à mesure que la Terre se réchauffe.

Le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez a déclaré lundi qu’il s’était rendu dans des zones touchées par des incendies de forêt dans la région occidentale d’Estrémadure. “Le changement climatique tue les gens, notre écosystème et ce qui nous est le plus précieux”, a déclaré Sánchez.