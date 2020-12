Si vous souhaitez recevoir deux fois par jour des briefings comme celui-ci par e-mail, inscrivez-vous à la newsletter de la première page ici. Pour des mises à jour audio de deux minutes, essayez The Briefing – sur les podcasts, les haut-parleurs intelligents et WhatsApp.

L’Europe « sniffe » le « succès britannique », déclare Rees-Mogg

Sans surprise, devenir le premier pays au monde à approuver un vaccin contre le coronavirus signifie que l’attention du monde se concentre sur le Royaume-Uni. Alors que l’Agence européenne des médicaments rend un jugement sur le feu vert rapide de la Grande-Bretagne pour le jab Pfizer / BioNTech, les ministres conservateurs ont eu du mal à contenir leur joie. Jacob Rees-Mogg a accusé le régulateur européen d’être « un peu sniffy » sur « l’énorme succès britannique » en approuvant d’abord un vaccin Covid. Gavin Williamson, le secrétaire à l’éducation, est allé plus loin et a suggéré que la première mondiale était parce que « nous sommes un pays bien meilleur que chacun d’entre eux ». Jonathan Van-Tam, le médecin-chef adjoint de l’Angleterre, était plus sobre en suggérant que l’EMA essayait d’excuser son retard d’approbation. Les questions clés sont de savoir si le vaccin Covid est sûr et fonctionnera-t-il? Trois experts répondent à vos questions ici. Après sa tournée des studios de diffusion ce matin, Catherine Neilan examine pourquoi M. Van-Tam – connu sous le nom de JVT – est devenu le visage public du programme de vaccination britannique.

Les doses initiales du vaccin voyageraient au Royaume-Uni via l’Eurotunnel aujourd’hui, prêtes à être vaccinées la semaine prochaine. Pourtant, la «chaîne d’approvisionnement du froid» qui permettra aux vaccins d’être transportés à des températures inférieures à zéro aurait été la cible d’un groupe de pirates informatiques probablement soutenu par un État-nation. IBM a averti avoir découvert « une campagne mondiale de phishing » visant la chaîne d’approvisionnement de vaccins tels que celui développé par Pfizer et l’allemand BioNTech. Lisez la suite pour plus de détails.

Quatre morts dans l’explosion d’un réservoir de produits chimiques à Avonmouth

Quatre personnes sont décédées à la suite d’une explosion dans une usine de traitement des eaux usées près de Bristol. Les services d’incendie et de sauvetage ont d’abord mené la réponse à la grande explosion dans un réservoir de produits chimiques à Avonmouth. Les équipes de six équipes de sauvetage différentes ont répondu à l’incident au centre de recyclage de l’eau de Wessex Water, qui s’est produit vers 11 h 20. Trois des personnes tuées étaient des membres du personnel de Wessex Water et l’autre était un entrepreneur. Une cinquième personne a été blessée, mais on ne pense pas que ses blessures mettent sa vie en danger. Un incident majeur a été déclaré par la police. Continuez à lire pour les dernières nouvelles.

Trump intensifie les allégations de fraude dans une vidéo de 46 minutes

Donald Trump s’est tenu devant un pupitre de la Maison Blanche et a prononcé une diatribe de 46 minutes contre les résultats des élections qui ont produit une victoire pour le démocrate Joe Biden, annulant une fausse déclaration après l’autre pour soutenir son affirmation sans fondement selon laquelle il avait vraiment gagné. Le président américain a qualifié son discours de « discours le plus important » de sa présidence. Mais il s’agissait en grande partie d’un recyclage de la même litanie de désinformation et d’allégations non fondées de fraude électorale. Ses remarques ont soulevé la question de savoir jusqu’où il serait prêt à aller dans sa campagne pour annuler la victoire de M. Biden.

En un coup d’œil: les derniers titres des coronavirus

Également dans l’actualité: les autres gros titres d’aujourd’hui

Lord Maginnis suspendu | Un pair qui a abusé d’un agent de sécurité et appelé un député qui a tenté d’intervenir «queer» risque une suspension de 18 mois après qu’une enquête l’a reconnu coupable d’avoir utilisé un langage «homophobe et offensant». Lisez la suite pour plus de détails sur les actions de Lord Maginnis.

Partout dans le monde: la tension à l’arrivée des troupes azerbaïdjanaises

Alors que des camions remplis de soldats azerbaïdjanais roulaient dans les rues vides de Lachin, Levon Kevorkyan était assis devant son magasin, armé uniquement d’un couteau. M. Kevorkyan, un Arménien de 48 ans, s’est installé dans la ville du Haut-Karabakh à la fin de la dernière guerre sur le territoire entre son pays et l’Azerbaïdjan, deux anciens membres du bloc soviétique. Maintenant, il jure qu’il ne partira pas, malgré l’engagement du gouvernement arménien de restituer la terre dans le cadre d’un accord de paix âprement contesté après la dernière éruption des hostilités. Jack Losh a cette dépêche de Lachin.

Entretien du jeudi

‘Je n’aurais pas jeté la statue de Colston sur le quai’