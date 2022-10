L’Europe s’inquiète de la résolution américaine en Ukraine après les mi-mandats

Commentez cette histoire Commentaire

LONDRES – Les alliés américains en Europe craignent de plus en plus que le front uni présenté par l’Occident en réponse à l’invasion de l’Ukraine par la Russie ne s’effondre rapidement si les républicains remportent les élections de mi-mandat de la semaine prochaine, cédant un avantage au président Vladimir Poutine juste au moment où l’Ukraine fait progresser sur le champ de bataille.

Au cours des huit mois qui ont suivi l’invasion russe de l’Ukraine, un niveau rare de consensus transatlantique s’est installé sur la nécessité de soutenir l’Ukraine. Collectivement, les alliés de l’Ukraine ont promis plus de 93 milliards de dollars d’aide militaire, financière et humanitaire, avec la part du lion de celle promise par les États-Unis.

Depuis les commentaires du chef de la minorité à la Chambre, Kevin McCarthy (R-Calif.) selon lesquels une Chambre contrôlée par les républicains ne continuerait pas à émettre un financement « chèque en blanc » pour l’Ukraine, les responsables de Kyiv et d’Europe occidentale ont commencé à se demander si l’Ukraine peut continuer compter sur les États-Unis.

On ne sait pas si les républicains mettraient à exécution la menace de réduire le financement de l’Ukraine s’ils prenaient le contrôle de House. Le chef de la minorité au Sénat, Mitch McConnell (R-Ky.), En revanche, a déclaré qu’une majorité républicaine au Sénat « concentrera sa surveillance sur la livraison en temps opportun des armes nécessaires et sur une plus grande assistance alliée à l’Ukraine ».

L’effort du président Biden pour aider l’Ukraine a jusqu’à présent bénéficié d’un large soutien bipartisan, et les sondages d’opinion publique montrent un fort soutien à la poursuite de l’aide américaine, 72 % des répondants ayant déclaré à un sondage du Chicago Council on Global Affairs la semaine dernière qu’ils soutenaient l’envoi d’armes supplémentaires et d’aide militaire. à l’Ukraine — dont 68 % de républicains.

Mais la simple suggestion que les États-Unis pourraient se retirer a déclenché la sonnette d’alarme dans les capitales occidentales.

L’Ukraine ne forcerait tout simplement pas la Russie à battre en retraite si ce n’était de l’énorme quantité d’armes américaines qui a afflué dans le pays depuis février, et tout ralentissement changerait la donne et pourrait renverser le cours de la guerre en La faveur de la Russie, a déclaré Tobias Ellwood, qui préside le comité de la défense au parlement britannique.

« Vous feriez le jeu de Poutine », a-t-il dit. “Si l’Amérique recule, Poutine pourrait arracher la victoire aux mâchoires de la défaite.”

Les forces ukrainiennes avancent contre les combattants russes à Kherson et Bakhmut

Une réduction de l’aide américaine pourrait sonner l’alarme pour de nombreux pays d’Europe qui tardent encore à remplir certains des engagements de défense et financiers pris à la suite de l’invasion, a déclaré Cathryn Culver-Ashbrook, une politologue allemande qui est à la tête vice-président de la Fondation Bertelsmann basée à Washington.

L’Allemagne, par exemple, n’a pas encore pris de mesures pour augmenter ses dépenses de défense, conformément à une promesse historique faite par le chancelier Olaf Sholz immédiatement après l’invasion russe en février, a-t-elle déclaré. L’Union européenne a promis 11 milliards d’euros d’aide financière à l’Ukraine, mais n’en a pour l’instant déboursé qu’environ 3 milliards.

“Ça va accélérer une conversation un peu difficile entre les classes politiques” en Europe, a-t-elle dit.

La question de savoir si l’Europe répondrait en renforçant ses engagements est en question, a déclaré Nathalie Tocci, directrice de l’Istituto Affari Internazionale, basée à Rome. À une époque d’aggravation de la crise économique sur le continent, certains gouvernements pourraient prendre l’initiative de réduire leur propre aide à l’Ukraine.

Bien que les responsables américains aient souvent craint que l’unité européenne ne s’effiloche face à la flambée des prix de l’énergie qui a particulièrement touché les consommateurs européens en raison de la dépendance du continent à l’énergie russe, jusqu’à présent, elle a étonnamment bien résisté, selon les diplomates. Les Européens sont divisés sur de nombreuses questions, allant de la manière de partager la charge énergétique à la nécessité d’engagements plus importants en matière de défense. Mais sur la question centrale de tenir tête à la Russie, la détermination de l’Europe est restée intacte, a déclaré un responsable européen qui s’est exprimé sous couvert d’anonymat pour discuter de sujets sensibles.

« Personne ne dit non à rien. Malgré quelques désaccords sur des détails, personne ne rechigne ou ne ralentit », a déclaré le responsable.

Les affirmations russes sur la “bombe sale” ukrainienne sont fausses, dit West. Ce qu’il faut savoir.

L’administration Biden a cependant joué un rôle déterminant pour inciter et rallier les Européens à présenter un front uni, donnant l’exemple avec la taille de ses propres engagements, a déclaré Tocci.

“Vous pouvez vraiment imaginer que si cela devait échouer aux États-Unis, alors le château de cartes commencerait à tomber”, a-t-elle déclaré.

Elle a cité le cas de l’Italie, où un nouveau gouvernement composé de partis d’extrême droite vient d’être élu au pouvoir. Le nouveau Premier ministre, Giorgia Meloni, a apaisé les craintes européennes que l’Italie puisse devenir le premier pays européen à rompre les rangs face à l’Ukraine. “L’Italie avec nous au gouvernement ne sera jamais le maillon faible de l’Occident”, a-t-elle déclaré lors de sa prise de fonction.

Mais le parti des Frères d’Italie de Meloni gouverne en coalition avec deux partis de droite eurosceptiques : la Ligue et le Forza Italia de l’ancien premier ministre Silvio Berlusconi, un admirateur de Poutine, qui a récemment déclaré que le président ukrainien était responsable d’avoir forcé la président russe à envahir.

«Une poussée très importante pour les Européens est que les États-Unis ont été si importants militairement et aussi financièrement – ​​poussant vraiment les Européens à soutenir l’Ukraine. Si cela devait échouer aux États-Unis, alors inévitablement en Europe, où la crise énergétique et économique se fait plus durement sentir, vous pourriez imaginer que cela aurait un impact important », a déclaré Tocci.

Même si les alliés européens cherchaient à compenser une réduction de l’aide américaine, il n’est pas clair s’ils en seraient capables, selon les analystes. En pourcentage du PIB, les États-Unis sont à la traîne de nombreux pays européens en termes de taille de leurs contributions – la Lettonie est en tête, avec une aide représentant 0,9 % de son PIB, selon le suivi du soutien à l’Ukraine de l’Institut de Kiel. Les États-Unis ont accordé une aide représentant 0,2 % du PIB. Mais cela éclipse néanmoins par une énorme marge le montant total donné par toute autre nation.

La taille des engagements militaires de l’Amérique en particulier éclipse la capacité de n’importe lequel de ses alliés occidentaux à combler le vide – les États-Unis ont promis 27 milliards de dollars, plus de sept fois les 3,74 milliards de dollars promis par le deuxième plus grand donateur militaire, le Royaume-Uni.

Et les besoins de l’Ukraine continuent de croître. Les attaques croissantes de la Russie contre les infrastructures ukrainiennes ont coupé l’alimentation électrique de certaines parties du pays, et le président Volodymyr Zelensky a déclaré que le pays avait besoin de milliards d’aide d’urgence juste pour survivre l’année prochaine. Lors d’une conférence à Berlin mardi consacrée à la reconstruction ukrainienne, Denys Shmyhal, le Premier ministre ukrainien, a exhorté l’Occident à fournir un programme de secours économique immédiat de 17 milliards de dollars en plus d’une aide d’une valeur de 3 milliards de dollars par mois de l’Union européenne et des États-Unis.

Les demandes sont énormes et pourraient devenir de plus en plus lourdes à mesure que les pays se dirigent vers l’hiver et éventuellement la récession, selon les analystes. C’est là que le leadership américain est vital, a déclaré Ellwood, le parlementaire britannique.