L’Europe s’engage à répondre aux soupçons de sabotage

“Toute perturbation délibérée des infrastructures énergétiques européennes est totalement inacceptable et fera l’objet d’une réponse solide et unie.”

“Toutes les informations disponibles indiquent que ces fuites sont le résultat d’un acte délibéré. ​​Nous soutiendrons toute enquête visant à obtenir une clarté totale sur ce qui s’est passé et pourquoi, et prendrons des mesures supplémentaires pour accroître notre résilience en matière de sécurité énergétique”, a déclaré Borrell.

Dans un déclaration au nom des 27 membres, le chef de la politique étrangère de l’UE, Josep Borrell, a déclaré mercredi que le bloc était “profondément préoccupé” par les dommages causés aux gazoducs Nord Stream 1 et 2 reliant la Russie à l’Allemagne via la mer Baltique.

Les sismologues ont signalé lundi des explosions à proximité des fuites de gaz inhabituelles du Nord Stream, provoquant le déversement de gaz dans la mer Baltique.

Les forces armées danoises ont déclaré que des séquences vidéo montraient que la plus grande fuite de gaz avait créé une perturbation de surface d’environ 1 kilomètre (0,62 mile) de diamètre, tandis que la plus petite fuite avait provoqué un cercle d’environ 200 mètres.

Les autorités danoises et suédoises ont déclaré une zone interdite à la navigation autour du lieu de la fuite, qui se situe dans les eaux internationales mais à l’intérieur de la zone économique exclusive du Danemark et de la Suède.

La cause n’est pas encore connue. Certains dirigeants européens ont suggéré un sabotage possible, d’autant plus que l’attaque présumée survient au milieu d’une impasse énergétique amère entre Bruxelles et Moscou.

La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a déclaré mardi qu’il était d’une importance capitale d’enquêter sur les incidents.

“Toute perturbation délibérée des infrastructures énergétiques européennes actives est inacceptable [and] conduira à la réponse la plus forte possible”, a déclaré von der Leyen via Twitter.

La Première ministre suédoise Magdalena Andersson et la Première ministre danoise Annette Frederiksen ont déclaré que les fuites étaient clairement le résultat d’actions délibérées, tandis que le Premier ministre polonais Mateusz Morawieck a déclaré que l’attaque présumée était un acte de sabotage.

L’Europe et la Russie ont déclaré que le sabotage ne pouvait être exclu comme cause des dommages.

Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a déclaré mercredi que les affirmations selon lesquelles la Russie était à l’origine de l’attaque présumée étaient “stupides”, a rapporté Reuters.

“Ne croyez jamais rien tant que le Kremlin ne le nie pas”, a déclaré par e-mail Timothy Ash, stratège des marchés émergents chez BlueBay Asset Management.