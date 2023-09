L’Europe s’efforce de ralentir l’expansion mondiale des véhicules électriques chinois

À long terme, BYD pourrait arriver à un point où BYD sera en mesure de vendre ses voitures de manière rentable en Europe tout en maintenant le prix inférieur au coût de production pour les constructeurs automobiles européens, estime John Lee, chercheur et directeur basé à Berlin. du cabinet de conseil East West Futures. Et cela signifierait une catastrophe pour eux, ajoute-t-il : « Si vous ne pouvez pas vendre à un prix [that’s] être compétitif par rapport à vos concurrents sans réellement perdre d’argent en production, alors c’est une spirale mortelle.

La menace des concurrents chinois semble si urgente que les observateurs affirment que cela pourrait être un moment de vie ou de mort pour des marques européennes bien connues comme Volkswagen, le plus grand constructeur automobile mondial.

« [The fall of Volkswagen] C’est un scénario extrême, mais il n’est pas invraisemblable, et il y a ensuite des effets en cascade », explique Lee. « Le secteur automobile en Europe est assez transnational. Les pièces sont fabriquées en Europe de l’Est et centrale, avec l’Allemagne comme plaque tournante. Cela signifie qu’il y a un flux potentiel d’effets vers la Pologne, la Hongrie et d’autres pays qui fabriquent des composants.

Allégations de concurrence déloyale

Jusqu’à présent, les seuls détails officiels connus sur l’enquête sont ce que von der Leyen a déclaré dans son discours : « Les marchés mondiaux sont désormais inondés de voitures électriques chinoises moins chères. Et leur prix est maintenu artificiellement bas grâce à d’énormes subventions publiques.»

Il incombera à la Chine de démontrer que le prix des véhicules électriques chinois n’est pas subventionné. Cela sera difficile, car il est bien connu que le soutien continu de l’État a été un facteur important dans le succès de l’industrie chinoise des véhicules électriques.

Même si la subvention la plus explicite du gouvernement chinois – un crédit d’achat unique pour les consommateurs – a pris fin en 2022, de nombreuses autres subventions implicites sont toujours en place dans le pays, explique Mazzocco. Les exemples incluent le crédit inférieur au marché, les capitaux propres inférieurs au marché, les taux négociés sur les baux fonciers et les réductions d’impôts ponctuelles accordées par les gouvernements locaux.

« Il y a un an, nous avons essayé de quantifier [EV] Les dépenses de politique industrielle dans plusieurs pays, et nous avons constaté que le crédit inférieur au marché était l’instrument le plus important utilisé en Chine, et qu’il était massif par rapport à tous les autres pays », dit-elle. « Je pense donc que s’ils veulent trouver des subventions, ils en trouveront. »

Si l’enquête révèle que les entreprises chinoises bénéficient effectivement d’un avantage injuste, les autorités européennes pourraient imposer des droits d’importation plus élevés sur les véhicules électriques chinois. Une enquête approfondie pourrait durer environ un an, estime Alicia Garcia-Herrero, économiste en chef pour l’Asie-Pacifique chez Natixis, une société de gestion d’investissements, qui a conseillé la Commission européenne dans le passé.