Finalement, un compromis a été trouvé grâce à le compromis en chef du continent, La chancelière allemande Angela Merkel. Depuis juillet, l’Allemagne de Merkel a occupé la présidence tournante du bloc. Au crépuscule de sa carrière politique, Merkel semblait impatiente de faire un pas en avant à un moment où le continent est en proie à la fois au drame roulant du Brexit et à la crise économique déclenchée par la pandémie.

«L’Allemagne, ainsi que moi-même et mon équipe, avons travaillé très intensément pour surmonter les différences que nous avons eues et pour trouver une solution aux préoccupations de la Hongrie et de la Pologne», a déclaré Merkel a déclaré jeudi aux journalistes à Bruxelles.

Le compromis « reliera toujours le financement à l’état de droit », le New York Times a noté. Mais la mesure juridiquement contraignante sera édulcorée: tout pays qui n’est pas d’accord avec les conditions liant le financement de l’UE à l’État de droit pourra contester l’intégralité de l’accord devant la Cour européenne de justice, ce qui pourrait reporter toute application effective en des mois, voire des années. »

Ils ont ajouté: « L’argent de l’UE a alimenté le rachat des systèmes dans les deux pays – la Pologne étant le plus grand bénéficiaire net des financements européens ces dernières années et la Hongrie non loin derrière ».

La préparation du sommet de cette semaine a été présentée comme le jalon du continent sur une réinitialisation. Avec un gouvernement plus favorable à Bruxelles prenant ses fonctions à la Maison Blanche le mois prochain, les dirigeants européens prévoient d’ouvrir un nouveau chapitre dans les relations transatlantiques et de forger une collaboration significative sur des questions politiques allant du climat à la Chine.

Mais il y a des préoccupations plus pressantes, voire existentielles, plus près de chez nous. Les ombres lors des réunions incluent des négociations pour un accord final sur le Brexit avec la Grande-Bretagne, le Premier ministre Boris Johnson se mêlant à nouveau d’un jeu risqué de gestion de la rupture. Jeudi, il a dit qu’il y avait un « forte possibilitéQue la Grande-Bretagne ne parviendrait pas à négocier un accord commercial post-Brexit avec l’Union européenne. Cela n’évoque pas seulement toutes sortes de choses préoccupations économiques et logistiques pour les Britanniques, mais laisserait également un nouveau concurrent direct aux frontières européennes, indépendamment des règles et réglementations de l’UE.

Merkel et le président français Emmanuel Macron voient le départ de la Grande-Bretagne du bloc comme une opportunité de promouvoir une plus grande intégration entre les pays restants. Mais l’érosion démocratique et le copinage en Hongrie et en Pologne mettent en péril les valeurs libérales sur lesquelles l’UE est apparemment construite. Lorsque les détails du compromis de Merkel ont été révélés, les critiques ont exprimé leur déception face à ce qui semblait être une approche beaucoup trop indulgente envers les gouvernements illibéraux en question, car aucun des deux pays ne pouvait désormais faire face à des sanctions jusqu’en 2022.

« L’Europe dirigée par Angela Merkel, qui prendra sa retraite dans moins d’un an, a dû faire un choix faustien », a écrit le chroniqueur d’opinion de Bloomberg, Andreas Kluth. «Il pourrait défendre ses valeurs, même au prix de retarder une injection nécessaire d’argent, ou il pourrait maintenir l’argent en circulation, mais au prix de vendre son âme. Malheureusement, l’UE n’a pas réussi le test. «

Ce serait un sursis [Hungarian Prime Minister Viktor] Le parti Fidesz d’Orbán a donné amplement de temps pour modifier les lois hongroises et les dispositions constitutionnelles, et permettre à Orbán de continuer à redéfinir ce que sont les «fonds publics» en Hongrie d’une manière qui lui permet d’obtenir des pillages illicites. des organismes publics aux «fondations» privées contrôlées par ses copains. , » a écrit George Soros, le financier américain dont le soutien philanthropique aux organisations libérales de la société civile a fait de lui une cible fréquente d’Orban et de ses alliés. « Les principales victimes de l’accord que Merkel aurait conclu avec Orbán seront le peuple hongrois. »

Jan-Werner Müller, un philosophe politique allemand de premier plan, Merkel a fait l’éloge pour son opposition à l’attaque du président Trump contre les institutions et les valeurs libérales, ainsi que sa volonté de plaider en faveur d’une forme de mutanisation de la dette sur un continent qui anticipe constamment les crises budgétaires imminentes.