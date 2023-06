L’Europe se prépare à un nouvel été de conditions météorologiques extrêmes

Une vue du marais pratiquement vide qui alimentait en eau le village de Fuente obejuna à Cordoue, en Espagne, le 19 mai 2023. Agence Anadolu | Agence Anadolu | Getty Images

Les législateurs européens ont lancé un avertissement sévère concernant la crise croissante de l’eau dans la région avant un autre été extrême, affirmant qu’il est urgent de s’attaquer à des problèmes tels que la pénurie, la sécurité alimentaire et la pollution. S’exprimant lors d’une session plénière du Parlement européen intitulée « La crise de l’eau en Europe » jeudi, les législateurs ont appelé à une action accrue pour préserver et améliorer les ressources en eau, déjà affectées par plusieurs années d’épuisement des niveaux des eaux souterraines alors que la crise climatique continue de s’intensifier. Des températures record jusqu’au printemps et une vague de chaleur hivernale historique ont fait des ravages visibles sur les rivières et les pistes de ski de la région, tandis que des protestations ont éclaté contre les pénuries d’eau dans les deux France et Espagne. « Les images satellite de Copernicus confirment tristement que de nombreuses parties de l’Union sont confrontées à d’intenses difficultés », a déclaré la commissaire européenne à l’énergie Kadri Simson lors de son allocution d’ouverture. « Certaines régions souffrent de pénurie d’eau en raison des sécheresses, tandis que d’autres souffrent d’inondations. La plupart souffrent des conséquences de la pollution de l’eau, mais rien de tout cela n’est nouveau. » Simson a déclaré que l’UE avait mis en place des lois solides pour protéger les systèmes d’approvisionnement en eau depuis les années 1970, mais a admis que la législation et la manière dont elle avait été mise en œuvre ne pouvaient pas faire grand-chose. « Nous avons atteint le point où nous devons adopter une approche différente », a-t-elle ajouté. « Ne soyons pas le continent qui apprend la valeur de l’eau après que le puits se soit tari. »

Une agricultrice affiche un pot d’eau alors qu’elle parle dans un micro de la sécheresse lors d’une manifestation d’agriculteurs pour attirer l’attention sur les conditions de vie rurales et pour revendiquer l’importance de l’agriculture dans la société et sa contribution à l’économie du pays, à Madrid le 13 mai 2023. Oscar Del Pozo | AFP | Getty Images

La session plénière a eu lieu à Strasbourg, France peu de temps après que l’Agence européenne pour l’environnement averti que la région était confrontée à un été de sécheresses plus fréquentes et extrêmes, d’inondations, de vagues de chaleur, d’incendies de forêt et d’une augmentation des maladies sensibles au climat. L’agence européenne pour l’environnement, dans un rapport publié mercredi, a qualifié les perspectives générales de « pessimistes ». Il a ajouté que si les 27 États de l’UE et les membres de l’Espace économique européen avaient mis en place des politiques nationales d’adaptation, tous pourraient faire beaucoup plus pour limiter les effets négatifs des conditions météorologiques extrêmes cet été. Certaines des mesures suggérées incluaient des villes augmentant le nombre d’arbres et d’espaces aquatiques – ce qui peut abaisser les températures et réduire le risque d’inondation – et les agriculteurs adaptant les variétés de cultures et modifiant les dates de semis.

Été après été, l’Europe souffre d’une pénurie d’eau – et cela semble s’aggraver. Juan Ignacio Zoido Álvarez député européen

« Nous voyons les conséquences de la crise climatique et nous le voyons plus clairement que jamais. L’Europe est touchée par la sécheresse, les rivières s’assèchent et l’agriculture est sous pression, la nature souffre », a déclaré jeudi la députée danoise Christel Schaldemose. , selon une traduction. « C’est une guerre. Une guerre pour l’eau », a déclaré Schaldemose. « Nous devons faire tout ce qui est en notre pouvoir pour essayer de mettre un terme aux retombées du changement climatique et même de le contrer. Mais il est également essentiel pour nous de comprendre comment gérer notre eau potable. »

« Cet été pourrait être le pire de tous »

Sophie Trémolet, directrice de l’eau douce pour l’Europe pour The Nature Conservancy, une organisation environnementale à but non lucratif, a déclaré à CNBC que l’été à venir pourrait dépasser les records de température établis l’année dernière, avec « plus d’antagonisme » sur la pénurie d’eau une perspective probable. Ce n’est pas seulement une question de ressources suffisantes, cependant. Trémolet a déclaré que la pollution de l’eau et les coûts étaient également des préoccupations majeures. « La rareté est une chose, mais la qualité est aussi très importante », a déclaré Trémolet. « La pollution de l’eau fait grimper les coûts. »

Une vue aérienne montre une ferme porcine inondée et les champs environnants dans la ville de Lugo le 18 mai 2023, après que de fortes pluies ont provoqué des inondations dans la région du nord de l’Italie, l’Émilie-Romagne. Andreas Solaro | AFP | Getty Images