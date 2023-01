L’Europe se prépare à accueillir plus de réfugiés ukrainiens – avec moins de soutien

Des Polonais et d’autres pays de l’Union européenne se rassemblent à Przemysl, en Pologne, en février pour accueillir des bus avec des réfugiés qui viennent d’arriver par le poste frontière de Medyka. (Kasia Strek pour le Washington Post)

L’hiver dernier, Jaroslaw Olak, un natif de Varsovie, a passé les premiers jours de la guerre d’Ukraine à distribuer des bonbons avec ses jeunes fils aux réfugiés arrivant dans la capitale polonaise. Peu de temps après, il hébergeait gratuitement des familles ukrainiennes dans son appartement du centre-ville. “Il faudrait être fait de pierre” pour ne pas aider face à une telle souffrance, a-t-il dit. Mais maintenant, pour les hôtes bénévoles comme Olak, le fardeau financier de l’aide aux réfugiés ukrainiens a augmenté, et l’avenir plus large de l’assistance est de plus en plus incertain.

En Pologne et dans toute l’Europe, les coûts de l’énergie et du logement ont grimpé en flèche, tandis que certains gouvernements sont sur le point de réduire le financement à mesure que la guerre avance. Cela a laissé les groupes humanitaires et les volontaires aux prises avec la difficile question de savoir comment maintenir l’aide aux réfugiés ukrainiens au cours de l’année à venir, avec de nouvelles difficultés à mesure que l’hiver s’installe à nouveau.

“C’est comme aucune autre guerre, aucune autre crise de réfugiés dans les temps modernes, parce que c’est dans un endroit qui fait un froid glacial et où il y a maintenant 14 millions de personnes déplacées par la violence”, a déclaré Jan Egeland, secrétaire général du Conseil norvégien pour les réfugiés. , une organisation à but non lucratif.

Pour Olak et d’autres, cela signifie faire des sacrifices personnels et financiers pour ouvrir leurs maisons et faire preuve de solidarité avec les Ukrainiens, même si les autorités locales et nationales prennent du recul.

L’aide des citoyens privés “a ses limites”, a déclaré Olak, 47 ans, qui travaille dans une institution sociale polonaise.

“Je crains que dans quelques temps nous ne soyons confrontés à une deuxième vague migratoire liée à l’hiver en Ukraine”, a-t-il déclaré. “Et maintenant quoi?”

Une réponse “remarquable”

Selon les Nations Unies, environ un tiers des Ukrainiens ont été chassés de chez eux depuis l’invasion russe en février. Près de 8 millions de réfugiés ont été enregistrés en Europe, dans ce que l’ONU a qualifié de crise de déplacement à la croissance la plus rapide depuis la Seconde Guerre mondiale.

Beaucoup ont fui l’Ukraine au cours des premières semaines de la guerre, craignant un balayage des forces russes. L’Union européenne a répondu avec un plan temporaire pour accorder aux Ukrainiens le droit de résidence, ainsi que d’autres avantages tels que les soins de santé et l’accès au marché du travail.

Quelque 4,8 millions de réfugiés se sont inscrits pour bénéficier de ces prestations, selon le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR). Des individus se sont également mobilisés, montrant une volonté “remarquable” d’accueillir des Ukrainiens, a déclaré Charlotte Slente, secrétaire générale du Conseil danois pour les réfugiés.

À Varsovie, certains habitants ont pris des semaines de congé pour participer, tandis que les Allemands ont mis en place des points d’accueil pour les réfugiés à Berlin. Dans les gares de Budapest, les Hongrois evanoui des kits d’hygiène et des Roumains ont servi des plats chauds aux Ukrainiens dans le besoin.

Des volontaires lettons ont organisé le transport des personnes déplacées, qui impliquait souvent des voyages à travers la Russie. La petite nation balte, habituée à ne recevoir que quelques centaines de demandes d’asile par an, a accueilli plus de 40 000 Ukrainiens.

En Pologne, 1,5 million de réfugiés ukrainiens se sont enregistrés pour une protection temporaire. En raison de l’afflux, Ania Dziadon, qui dirige un immobilière de la ville polonaise de Tarnów, a décidé en mars de convertir un immeuble qu’elle possédait en une pension libre, pouvant accueillir jusqu’à 50 personnes.

Depuis lors, une distribution tournante de personnages a envahi ses trois étages : Un comptable de la ville méridionale de Mykolaïv, dont les enfants étudient en ligne ; Lesia, Alisa, Nikita et Leonsia de Sumy, qui ont voyagé avec leur Poméranie ; et Svitlana et Vitalij Pylypets, arrivés ce mois-ci de Dnipro, dans le centre de l’Ukraine, avec leurs deux jeunes filles, dont l’une est atteinte de paralysie cérébrale.

Selon Dziadon, qui aide ses invités à trouver du travail ou à inscrire leurs enfants à l’école, les nouveaux arrivants ont déclaré avoir quitté l’Ukraine à cause du froid et du manque d’électricité et d’Internet.

Parce que le bâtiment de Dziadon est classé comme un « logement de groupe », elle reçoit environ 16 dollars par jour du gouvernement pour chaque réfugié qu’elle accueille. Les hôtes individuels comme Olak, quant à eux, reçoivent 9 dollars par réfugié et par jour pendant quatre mois maximum.

Les paiements ne sont «pas beaucoup», a-t-il dit, mais ils aident à couvrir les coûts, bien que ces coûts augmentent à mesure que les températures baissent – ​​et davantage de réfugiés pourraient être en route.

Les travailleurs humanitaires disent qu’il est difficile d’évaluer combien de réfugiés ukrainiens restent dans chaque pays européen – et combien d’autres pourraient se présenter. De nombreux Ukrainiens traversent fréquemment les frontières. D’autres sont revenus malgré la guerre, et certains qui sont restés à l’étranger ne se sont pas inscrits pour bénéficier d’une protection.

Lorsque les arrivées de réfugiés ont chuté au cours de l’été, certains groupes d’aide ont réduit leur présence et les centres d’accueil ont fermé. Mais en août, les responsables ukrainiens avaient déjà commencé à tirer la sonnette d’alarme sur l’impact potentiel de la guerre en hiver, selon Slente, lorsque les températures gamme typique entre 23 et 36 degrés Fahrenheit.

Puis, en octobre, la Russie a lancé une campagne de plusieurs mois de frappes méthodiques contre les infrastructures ukrainiennes, plongeant les villes et les villages dans l’obscurité et le froid glacial. À un moment donné fin décembre, près de 9 millions de personnes étaient sans électricité, a déclaré le président ukrainien Volodymyr Zelensky.

Certaines personnes “envisagent de fuir l’Ukraine à nouveau ou pour la première fois”, a déclaré Lukasz Pulawski de l’Open Dialogue Foundation, une organisation polonaise à but non lucratif qui soutient les réfugiés arrivant à la gare de l’Est de Varsovie. En hiver, “il est tout simplement difficile de survivre si vous n’avez pas d’approvisionnement en énergie ou en chauffage”.

Les températures de décembre dans la capitale, Kyiv, ont oscillé autour du point de congélation, tandis que la ville de première ligne de Bakhmut vu des températures aussi basses que 12 degrés Fahrenheit. Le gouvernement ukrainien a exhorté les citoyens qui ont fui à rester à l’étranger à travers l’hiver. Mais les agences humanitaires essaient d’envoyer autant d’aide que possible en Ukraine car il peut être difficile pour les personnes âgées de partir.

Une récente ONU sondage ont constaté que seulement 7 % des répondants encore en Ukraine ont indiqué qu’ils envisageaient activement de quitter leur lieu de résidence. Les données recueillies par les gouvernements nationaux ne font pas état d’une augmentation importante des passages frontaliers ces dernières semaines, a déclaré Olga Sarrado Mur, porte-parole du HCR.

Pourtant, les pays voisins, dont la Roumanie et la Pologne, ont signalé une légère hausse, tandis que dans d’autres pays, le rythme des retours vers l’Ukraine a ralenti.

Mihaela Munteanu, qui dirige le plus grand centre de réfugiés de la ville de Iasi, dans l’est de la Roumanie, a déclaré qu’un nombre croissant d’Ukrainiens amènent leurs parents âgés en Roumanie. L’arrivée de l’hiver a également amené davantage de réfugiés à Berlin, selon la Croix-Rouge allemande.

Les organisations humanitaires se préparent à mobiliser rapidement davantage de bénévoles et à rouvrir des centres d’accueil si nécessaire. Le HCR aide les autorités locales et nationales d’Europe centrale et orientale à préparer des plans d’urgence, notamment en s’approvisionnant en couvertures et matelas thermiques et en renforçant la capacité des centres d’accueil, a déclaré la porte-parole Shabia Mantoo.

Dziadon, quant à elle, rénove le grenier de sa pension pour pouvoir accueillir d’autres réfugiés. Mais tous ceux qui se sont initialement inscrits pour héberger n’ont pas été aussi accueillants ou flexibles que Dziadon et Olak.

Plus de 2 millions Des réfugiés ukrainiens se sont installés en Europe occidentale ou méridionale, selon le HCRmais beaucoup préfèrent rester dans les pays voisins de l’Ukraine, comme la Pologne, la Hongrie, la Moldavie et la Roumanie.

Ces pays sont cependant plus pauvres et la guerre a fait grimper les prix de l’énergie et des produits de base. En conséquence, les groupes d’aide et les bénévoles disent avoir constaté une baisse de la volonté ou de la capacité des gens à fournir une aide matérielle.

Les Hongrois qui ont participé avec impatience au printemps sont fatigués, a déclaré Béla Szilágyi, président de l’Aide baptiste hongroise.

De nombreux Polonais “aimeraient toujours aider, mais ils n’ont pas assez de ressources pour cela, d’autant plus que le taux d’inflation en Pologne est supérieur à 17%”, a déclaré Pulawski.

Le financement public devrait diminuer en 2023, lorsque le gouvernement polonais souhaite que les réfugiés ukrainiens commencent payer une partie de la facture pour le logement et la nourriture fournis par le gouvernement. Mais les hôtes privés tels qu’Olak seront toujours éligibles pour recevoir un soutien gouvernemental.

Ce soutien est resté stable alors même que les prix de l’énergie à Varsovie ont doublé en 2022. Ses paiements du gouvernement sont souvent en retard. De l’avis d’Olak, les dirigeants polonais ont peu fait pour se préparer à une éventuelle nouvelle vague de réfugiés.

Il doit absorber l’augmentation des coûts de chauffage pour ses invités ukrainiens cet hiver. Dziadon a également déclaré qu’elle pourrait devoir facturer un loyer si l’aide gouvernementale diminuait.

En Lettonie, certaines villes ont manqué d’argent pour loger les gens il y a plusieurs mois, bien que le gouvernement ait récemment approuvé une extension des mesures d’aide actuelles jusqu’en juin. Mais avec la hausse des prix, “la volonté des gens d’aider pourrait être différente”, a déclaré Agnese Lace, qui travaille pour le groupe letton I Want to Help Refugees.

Le tableau est similaire en Hongrie et en Roumanie, où le gouvernement discute de modifications de son programme d’aide financière aux personnes accueillant des réfugiés. Mais la montée en flèche des loyers a rendu difficile pour les Ukrainiens la transition vers un logement à long terme.

Comment l’UE n’a pas tenu ses promesses envers les réfugiés ukrainiens

Olak, au moins, prévoit de continuer à fournir une « oasis de sécurité » aux Ukrainiens à Varsovie, même si cela sape ses ressources.

“Je préfère aider de cette façon”, a-t-il déclaré. “Et aussi montrer à mes enfants que c’est plus important, qu’il y a des valeurs plus importantes dans la vie que juste son propre argent.”

Annabelle Chapman à Paris a contribué à ce rapport.