Le Conseil néerlandais de la santé a suivi d’autres régulateurs médicaux en limitant son approbation du vaccin AstraZeneca Covid-19 aux personnes âgées de moins de 65 ans, car il a émis un avertissement sur l’efficacité du vaccin en raison de données limitées.

Le régulateur a recommandé jeudi que les premières doses disponibles du vaccin soient administrées aux personnes âgées de 60 à 65 ans, ainsi qu’aux personnes souffrant de problèmes de santé qui les exposent à un risque accru de maladie grave et de décès dû au virus.

Cependant, le conseil a déclaré que l’efficacité du vaccin chez les personnes de plus de 55 ans ne pouvait pas être calculée en raison du nombre limité de volontaires de ce groupe d’âge dans les essais cliniques de phase III de l’AstraZeneca jab.

L’agence a souligné que le jab produit une réponse immunitaire chez les personnes âgées « comparable » à celle observée chez les personnes âgées de 18 à 55 ans.

Pour les personnes de plus de 55 ans, « le Conseil suppose donc que le vaccin est également efficace dans ce groupe », il a déclaré dans un communiqué accompagnant son avis, publié jeudi.

« Parce que le système immunitaire commence à moins bien fonctionner avec l’âge, le Conseil estime que le vaccin convient aux personnes jusqu’à 65 ans. »

Les responsables des programmes de vaccination Covid-19 de la Pologne, de la France et de l’Allemagne ont tous déclaré que le jab AstraZeneca ne devrait pas être utilisé parmi le groupe des plus de 65 ans, tandis que le régulateur suisse a retardé son approbation du jab.

L’organisme de réglementation des médicaments de l’UE a approuvé l’administration du vaccin aux personnes de plus de 18 ans, notant que même si on ne sait pas actuellement dans quelle mesure il fonctionne chez les patients de 55 ans et plus, il devrait fournir une certaine protection virale aux personnes de ce dernier groupe, compte tenu de leur âge. les gens ont répondu à d’autres vaccins.

Alors que l’Agence européenne des médicaments a donné son approbation, chaque État membre a également son propre processus d’autorisation national.

Une certaine opposition au vaccin AstraZeneca, qui a été développé en partenariat avec l’Université d’Oxford au Royaume-Uni, s’est également concentrée sur une erreur lors d’essais cliniques qui a vu des personnes de moins de 55 ans recevoir accidentellement des demi-doses du vaccin, suivies de secondes doses complètes.

