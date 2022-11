L’Europe se démène pour aider l’Ukraine à garder la chaleur et les lumières allumées

Neuf mois après l’invasion de son voisin par la Russie, les forces du Kremlin se sont concentrées sur le réseau électrique ukrainien et d’autres infrastructures civiles critiques dans le but de serrer la vis sur Kyiv. Les autorités estiment qu’environ 50 % des installations énergétiques de l’Ukraine ont été endommagées lors des récentes frappes.

KYIV, Ukraine – Les responsables européens se démènent pour aider l’Ukraine à rester au chaud et à continuer de fonctionner pendant les mois d’hiver rigoureux, s’engageant vendredi à envoyer davantage de soutien qui atténuera les efforts de l’armée russe pour éteindre le chauffage et les lumières.

Le package comprend un radar et d’autres technologies pour contrer les drones explosifs fournis par l’Iran que la Russie a utilisés contre des cibles ukrainiennes, en particulier le réseau électrique. Il vient s’ajouter à une livraison de plus de 1 000 missiles anti-aériens annoncée par la Grande-Bretagne au début du mois.

Sa visite est intervenue un jour après que des responsables européens ont lancé un programme appelé “Générateurs d’espoir”, qui appelle plus de 200 villes à travers le continent à faire don de générateurs et de transformateurs électriques.

Mais le confort et le soulagement qu’ils procurent sont déjà évidents, car l’hiver commence sérieusement et les coupures de courant se produisent régulièrement. Le gémissement et le grondement des générateurs deviennent monnaie courante, permettant aux magasins qui en ont de rester ouverts et aux cafés omniprésents d’Ukraine de continuer à servir des boissons chaudes qui maintiennent un semblant de normalité.