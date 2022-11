L’Europe se démène pour aider l’Ukraine à garder la chaleur et les lumières allumées

KYIV, Ukraine (AP) – Les responsables européens se démènent pour aider l’Ukraine à rester au chaud et à continuer à fonctionner pendant les mois d’hiver rigoureux, s’engageant vendredi à envoyer davantage de soutien qui atténuera les efforts de l’armée russe pour éteindre le chauffage et les lumières.

Neuf mois après l’invasion de son voisin par la Russie, les forces du Kremlin se sont concentrées sur le réseau électrique ukrainien et d’autres infrastructures civiles critiques dans le but de serrer la vis sur Kyiv. Les autorités estiment qu’environ 50 % des installations énergétiques de l’Ukraine ont été endommagées lors des récentes frappes.

La France envoie 100 générateurs de grande puissance en Ukraine pour aider les gens à traverser les mois à venir, a déclaré vendredi la ministre française des Affaires étrangères Catherine Colonna.

Elle a déclaré que la Russie « militarise » l’hiver et plonge la population civile ukrainienne dans la misère.

Le ministre britannique des Affaires étrangères, James Cleverly, arrivé vendredi à Kyiv pour une visite inopinée, a déclaré qu’un ensemble de défense aérienne promis, que la Grande-Bretagne évaluait à 50 millions de livres (60 millions de dollars), aiderait l’Ukraine à se défendre contre les bombardements russes.

« Les mots ne suffisent pas. Les mots ne garderont pas les lumières allumées cet hiver. Les mots ne défendront pas contre les missiles russes », a déclaré Cleverly dans un tweet sur l’aide militaire.

Le package comprend un radar et d’autres technologies pour contrer les drones explosifs fournis par l’Iran que la Russie a utilisés contre des cibles ukrainiennes, en particulier le réseau électrique. Il vient s’ajouter à une livraison de plus de 1 000 missiles anti-aériens annoncée par la Grande-Bretagne au début du mois.

“Alors que l’hiver s’installe, la Russie continue d’essayer de briser la détermination ukrainienne par ses attaques brutales contre les civils, les hôpitaux et les infrastructures énergétiques”, a déclaré Cleverly.

Sa visite est intervenue un jour après que des responsables européens ont lancé un programme appelé “Générateurs d’espoir”, qui appelle plus de 200 villes à travers le continent à faire don de générateurs et de transformateurs électriques.

Les générateurs sont destinés à assurer le fonctionnement des installations ukrainiennes essentielles, fournissant de l’électricité aux hôpitaux, aux écoles et aux stations de pompage d’eau, entre autres infrastructures.

Les générateurs peuvent ne fournir qu’une infime partie de l’énergie dont l’Ukraine aura besoin pendant les mois d’hiver froids et sombres.

Mais le confort et le soulagement qu’ils procurent sont déjà évidents, car l’hiver commence sérieusement et les coupures de courant se produisent régulièrement. Le gémissement et le grondement des générateurs deviennent monnaie courante, permettant aux magasins qui en ont de rester ouverts et aux cafés omniprésents d’Ukraine de continuer à servir des boissons chaudes qui maintiennent un semblant de normalité.

Les autorités ukrainiennes ouvrent des milliers de soi-disant «points d’invincibilité» – des espaces chauffés et alimentés en électricité offrant des repas chauds, de l’électricité et des connexions Internet. Le président ukrainien Zelenskyy a déclaré jeudi soir que près de 4 400 espaces de ce type avaient été ouverts dans la majeure partie du pays.

Il s’est moqué des tentatives de Moscou d’intimider les civils ukrainiens, affirmant que c’était la seule option de l’armée russe après une série de revers sur le champ de bataille. “Soit la terreur énergétique, soit la terreur de l’artillerie, soit la terreur des missiles – c’est tout ce que la Russie a réduit sous ses dirigeants actuels”, a déclaré Zelenskyy.

Ailleurs, les responsables ukrainiens et les travailleurs de l’énergie ont poursuivi leurs efforts pour rétablir l’approvisionnement après qu’un barrage national a laissé mercredi des dizaines de millions de personnes sans électricité ni eau.

Le maire de Kyiv, Vitali Klitschko, a déclaré vendredi matin que le chauffage était rétabli dans un tiers des ménages de la capitale, mais que la moitié de sa population manquait toujours d’électricité.

Écrivant sur Telegram, Klitschko a ajouté que les autorités espéraient fournir de l’électricité à tous les consommateurs de Kyiv pendant une période de trois heures vendredi, selon un calendrier prédéfini.

Vendredi matin à Kharkiv, tous les habitants de la deuxième plus grande ville d’Ukraine avaient retrouvé leur approvisionnement en électricité, mais plus de 100 000 habitants de la région périphérique continuaient de subir des interruptions, a déclaré le gouverneur régional.

Dans le sud, les autorités de la ville de Mykolaïv ont déclaré que l’eau courante devait recommencer à couler après que l’approvisionnement a été coupé par les frappes russes jeudi.

___

Suivez la couverture AP de la guerre en Ukraine sur : https://apnews.com/hub/russia-ukraine

John Leicester, l’Associated Press