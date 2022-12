L’Europe se concentre sur la prévention de la pénurie d’énergie l’année prochaine

Les chefs de l’Agence internationale de l’énergie et de la branche exécutive de l’Union européenne ont déclaré lundi que le bloc des 27 pays devrait traverser une crise énergétique cet hiver, mais qu’il doit accélérer le marché des énergies renouvelables et prendre d’autres mesures pour éviter une éventuelle pénurie l’année prochaine en ressources naturelles. gaz nécessaire au chauffage, à l’électricité et aux usines.

Même après que la Russie a coupé la majeure partie du gaz naturel vers l’Europe au milieu de la guerre en Ukraine, les pays de l’UE ont largement pu remplir le stockage de gaz pour la saison de chauffage hivernale en exploitant de nouveaux approvisionnements, en économisant de l’énergie et en bénéficiant d’un temps doux et d’une faible demande de la Chine au milieu de COVID-19 blocages.

Mais ces raisons pourraient s’évaporer l’année prochaine, rendant essentiel que l’UE se concentre sur l’intensification des efforts d’efficacité énergétique, en facilitant la voie aux énergies renouvelables et en continuant à économiser l’énergie, a déclaré le directeur exécutif de l’AIE, Fatih Birol, lors d’une conférence de presse conjointe avec la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen.

“Cet hiver, il semble que nous soyons tirés d’affaire”, a déclaré Birol, malgré “quelques contusions économiques et sociales”. Cependant, il a ajouté que “la crise n’est pas terminée et l’année prochaine pourrait bien être… beaucoup plus difficile que cette année”.

L’AIE affirme que l’UE est confrontée à une éventuelle pénurie de gaz naturel pouvant atteindre 30 milliards de mètres cubes, citant le risque de perdre le reste de l’approvisionnement en gazoduc russe et un marché tendu pour le gaz naturel liquéfié, ou GNL, qui arrive par bateau si la demande chinoise rebondit. .

De plus, “personne ne peut garantir que la température de l’année prochaine sera aussi douce que cette année”, a déclaré Birol.

Bien que l’UE ait été en mesure de “résister au chantage” de la Russie et ait pris des mesures pour baisser les prix et renforcer l’offre, von der Leyen a déclaré qu’il “en faut davantage”. Avant la réunion des ministres de l’énergie de l’UE mardi et la réunion du Conseil européen jeudi, elle a exhorté le bloc à faire des achats conjoints une réalité, affirmant que “chaque jour de retard a un prix”.

Von der Leyen espérait également un “accord politique” dans les prochains jours sur un plafond de prix du gaz au point mort destiné à atténuer la douleur des coûts énergétiques élevés. Des pays allant de la Pologne à l’Espagne exigent du gaz moins cher pour alléger les factures des ménages, tandis que l’Allemagne et les Pays-Bas craignent une perte d’approvisionnement si les nations européennes ne peuvent pas acheter au-dessus d’un certain seuil.

“Le problème est de trouver le bon équilibre pour éliminer les flambées de prix, la manipulation et la spéculation”, a-t-elle déclaré. “Et d’autre part, qu’on ne coupe pas l’approvisionnement des marchés européens.”

Von der Leyen a également appelé à une accélération des énergies renouvelables et à des investissements accrus dans la transition énergétique, tant au niveau national qu’au niveau de l’UE. Elle a déclaré que la commission proposera de renforcer le cadre de l’UE pour investir dans les technologies propres.

“Nous avons parcouru un long chemin, mais nous savons que nous n’aurons pas terminé notre travail tant que les familles et les entreprises de l’Union européenne n’auront pas accès à une énergie abordable, sûre et propre”, a-t-elle déclaré.

Alors que l’Europe a vu les prix chuter par rapport aux pics d’été et que le stockage d’hiver a été rempli bien avant la date prévue, elle est toujours dans une crise énergétique après que la guerre en Ukraine a conduit à une réduction massive du gaz naturel en provenance de Russie, où l’UE recevait environ 40% de son approvisionnement. Maintenant, il est en concurrence pour le GNL plus cher qui vient par bateau d’endroits comme les États-Unis et le Qatar.

L’AIE a publié un nouveau rapport proposant des suggestions pour éviter une pénurie de gaz l’année prochaine à hauteur de 100 milliards d’euros (106 milliards de dollars) d’investissements supplémentaires de la part des pays de l’UE. L’agence basée à Paris, qui compte 31 pays membres dans le monde, a fait pression pour élargir les programmes et mettre à disposition davantage de fonds pour rénover les maisons et remplacer les appareils afin d’être plus économes en énergie.

Firoh a déclaré que les projets d’énergies renouvelables doivent arriver plus rapidement sur le marché en raccourcissant le temps nécessaire à l’octroi de licences et d’autorisations. Il a également demandé plus d’incitations pour les pompes à chaleur économes en énergie qui feront passer les bâtiments du gaz à l’électricité et a poussé à plus de campagnes encourageant les gens à économiser l’énergie.

Baisser les températures moyennes dans les bâtiments de 1 degré par rapport à la moyenne de 22 degrés Celsius (71,6 F) permettrait d’économiser 10 milliards de mètres cubes de gaz, a-t-il déclaré.

Certains pays qui sont en mesure d’exporter des approvisionnements supplémentaires vers l’Europe, comme l’Algérie et l’Égypte, pourraient également augmenter leurs exportations s’ils sont incités à capturer le gaz brûlé, a déclaré Biroh.

—Courtney Bonnell, Associated Press

secteur de l’énergieUnion européenne