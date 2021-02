Une baisse des nouvelles infections à Covid-19 à travers l’Europe ne devrait pas donner aux gens un «faux sentiment de sécurité», a averti le chef régional de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), ajoutant que la propagation de nouvelles variantes est préoccupante.

«À ce stade, l’écrasante majorité des pays européens reste vulnérable», Le directeur de l’OMS pour l’Europe, Hans Kluge, a déclaré jeudi lors d’une conférence de presse. Il a ensuite noté que «Le déclin des cas cache un nombre croissant d’épidémies et de propagation dans la communauté impliquant des variantes préoccupantes.»

Kluge a affirmé qu’il y a « Une ligne mince entre l’espoir d’un vaccin et un faux sentiment de sécurité », et que les gouvernements doivent apprendre de leurs erreurs antérieures et ne pas assouplir trop tôt les restrictions à la socialisation.

«À maintes reprises, nous avons vu des pays rouvrir trop vite et perdre des gains durement gagnés… À moins d’arrêter la transmission maintenant, les avantages attendus des vaccinations pour lutter contre cette pandémie pourraient ne pas être évidents». a déclaré le chef de la santé.

Kluge a réitéré les préoccupations partagées par de nombreux responsables nationaux de la santé selon lesquelles les variantes de Covid-19 pourraient saper les efforts de vaccination si elles sont autorisées à circuler librement dans toute l’Europe.

Alors que de nombreux pays de la région européenne de l’OMS n’ont pas encore lancé leurs programmes de vaccination, Kluge a mis en garde contre la distribution inéquitable des vaccins, déclarant: «Un accès inéquitable aux vaccins peut se retourner contre nous. Plus le virus persiste, plus le risque de mutations dangereuses est grand. »

Les données de l’OMS de 29 pays d’Europe qui ont commencé les vaccinations suggèrent que seulement 1,5 pour cent des citoyens ont reçu les deux injections.

Mercredi, l’Europe a enregistré 128 115 nouvelles infections à Covid-19 en une seule journée, contre plus de 300 000 au début de janvier.

