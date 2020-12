(Opinion Bloomberg) – Nous, les non-Européens, avons tendance à être beaucoup sermonnés par des gens de l’Union européenne sur les «valeurs européennes». Pour leur défense, nous avons toujours cru qu’ils étaient sincères. Un continent si ruiné par des guerres dévastatrices, qui avait réussi d’une manière ou d’une autre à extraire une forme de concorde de l’épave, comprit qu’une union était plus que des budgets, des transferts et des règlements: cela signifiait créer une sorte de solidarité à travers les divisions ethniques et ethniques. la nationalité et la défense – non, pas européens, mais universels – des droits et principes.

Cette confiance dans le fondement des valeurs de l’UE a commencé à s’affaiblir ces dernières années alors que les populistes d’extrême droite se sont hissés dans les sondages à travers le continent. Et il s’est effondré face aux actions des dirigeants hongrois en Pologne – deux pays qui, s’ils n’avaient pas été situés en Europe, auraient fait l’objet de beaucoup de secousses de la part des diplomates européens et de critiques en tant qu’autocraties naissantes du tiers monde.

Les dirigeants illibéraux hongrois et polonais ont consolidé leur pouvoir et sapé les institutions indépendantes alors même que leurs gouvernements absorbaient les transferts du reste de l’UE. C’était un soulagement, non moins intense d’avoir été longtemps retardé, lorsque l’UE a décidé en novembre de conditionner le financement supplémentaire au respect par un gouvernement de l’État de droit.

L’accord budgétaire que les dirigeants européens ont conclu la semaine dernière aurait dû être un grand pas en avant. L’UE s’est fixé un objectif climatique encore plus ambitieux: réduire les émissions d’au moins 55%. Un fonds de relèvement en cas de pandémie de 750 milliards d’euros enverra de l’argent directement aux États membres les plus touchés, financé par des emprunts par la commission elle-même. L’accord représente un autre compromis désordonné, mais aussi un pas vers des transferts budgétaires intra-Union appropriés.

Malheureusement, le prix du compromis – en fait, un retard dans l’application de l’exigence de l’état de droit – a peut-être été trop élevé. Les dirigeants européens n’auraient pas dû se livrer à la Hongrie et à la Pologne aussi longtemps qu’ils l’ont fait. Maintenant, au moment crucial, ils ont encore une fois reporté un calcul.

Le financier libéral George Soros – la principale cible des populistes hongrois épris de théorie du complot – a qualifié l’accord de «pire de tous les mondes possibles». Comme Soros le souligne à juste titre, il traite le défi des populistes comme «une position politique légitime méritant d’être reconnue». Si l’Europe a l’intention de s’unir sur la base de valeurs libérales, alors ceux qui attaquent ces valeurs et adhèrent à l’illibéralisme ne peuvent pas, en fait, être traités par leurs partenaires comme ayant des arguments tout aussi légitimes.

Qu’il s’agisse d’une alliance ou d’une fédération, tout groupement de gouvernements doit être en mesure de discipliner les membres égarés pour avoir violé de manière flagrante et répétée ses valeurs. Les dirigeants hongrois ou polonais ont-ils franchi une ligne rouge ou non? Savons-nous même s’il y a une ligne rouge pour eux, ou pour le prochain populiste tinpot qui prendra le contrôle d’un État membre de l’UE?

Ici, en Asie, nous avons notre propre groupe de pays qui n’a pas réussi à réaliser son potentiel précisément parce qu’il ne peut exclure ou discipliner aucun de ses membres – l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est. Face aux revendications trop vastes de la Chine sur la mer de Chine méridionale, le groupe n’a jamais réussi à s’entendre sur une politique forte et solidaire en raison de l’opposition des États économiquement redevables à Pékin. Plus célèbre encore, lors d’une réunion en 2012 qui s’est terminée pour la première fois dans l’histoire de l’ASEAN sans déclaration commune, le Cambodge a tenu à s’assurer qu’il n’y avait pas de consensus. Depuis lors, l’influence politique de l’ASEAN s’est progressivement affaiblie.

Sûrement, s’il y a une leçon de la dernière décennie, c’est que vous ne pouvez pas faire de compromis avec les populistes illibéraux ou les soudoyer avec des fonds dans l’espoir qu’ils tempéreront leur illibéralisme. À long terme, l’incapacité de l’Europe à traiter avec la Hongrie et la Pologne pourrait bien se révéler plus dommageable pour la stature de l’UE au niveau mondial que le Brexit. Le départ d’une composante mécontente laisse un syndicat plus fort. Permettre à une unité de renverser l’union de l’intérieur ne fait que l’affaiblir.

Ce serait tragique si ce compromis budgétaire se révélait être le dernier acte de la chancelière allemande Angela Merkel en tant que leader incontesté de l’Europe. Les futurs historiens s’interrogeront sur sa vision du continent. Était-ce pragmatique, axé sur la création de liens par le commerce et les transferts? Cela semble être ce que cet accord, et même sa politique russe, suggéreraient.

Si tel est le cas, cependant, la plus grande politicienne européenne de sa génération aura laissé tomber l’Union européenne après tout. Après tout, l’Europe n’a pas d’armées. Ce n’est une superpuissance dans aucun autre domaine que celui des normes. Si, en effet, l’Europe n’a pas de valeurs à partager et à propager, alors ce n’est pas du tout une superpuissance. Ce n’est peut-être même plus vraiment une union.

