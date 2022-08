L’Europe reconsidère l’arrêt de l’énergie nucléaire alors que Moscou coupe les gazoducs: rapport

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Plusieurs pays européens annulent leurs plans de fermeture de leurs centrales nucléaires alors que la Russie limite sévèrement l’approvisionnement en pétrole et en gaz naturel du continent, selon un nouveau rapport.

La Russie a interrompu l’approvisionnement en contre-mesure contre les sanctions économiques occidentales contre l’invasion en cours de l’Ukraine par le président russe Vladimir Poutine. L’Allemagne devait fermer tous ses réacteurs d’ici la fin de l’année, mais se demande maintenant s’il faut les garder ouverts l’année prochaine ou même plus longtemps.

La Belgique, quant à elle, prévoyait de fermer deux réacteurs d’ici 2025, mais les maintiendra désormais ouverts jusqu’en 2036, selon le Wall Street Journal. La France envisage de construire 14 réacteurs supplémentaires au cours des prochaines décennies. Le Royaume-Uni, la République tchèque, la Pologne et d’autres prévoient également de nouveaux réacteurs, selon le rapport.

Au-delà de l’étranglement de Moscou, les réacteurs se révèlent également essentiels pour atteindre les objectifs climatiques de l’ONU. L’énergie nucléaire est la source d’énergie la plus propre et la plus efficace actuellement disponible, bien que des catastrophes dans certaines centrales aient fait craindre cette méthode.

L’AGENCE NUCLÉAIRE DES NATIONS UNIES VISITERA LA CENTRALE ÉLECTRIQUE UKRAINIENNE assiégée DANS LES “PROCHAINS JOURS”

L’UKRAINE AVERTIT LA RUSSIE DE COUPER LA CENTRALE NUCLÉAIRE DE ZAPORIZHZHIA DU RÉSEAU ÉLECTRIQUE, LES DEUX CÔTÉS S’ACCROCHENT À LA “PROVOCATION”

Le Premier ministre japonais Fumio Kishida a également suggéré que son pays envisage de construire de nouveaux réacteurs plus petits dans le but d’atteindre les objectifs d’énergie propre.

Le Japon avait déjà fermé la plupart de ses réacteurs après la catastrophe de 2011 à la centrale de Fukushima.

“Afin de surmonter notre crise imminente de pénurie d’électricité, nous devons faire tout notre possible pour mobiliser toutes les politiques possibles dans les années à venir et nous préparer à toute urgence”, a déclaré Kishida lors d’une conférence sur la “transformation verte” la semaine dernière.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

L’administration de Kishida a déclaré que le pays développerait de nouvelles normes de sécurité avant d’aller de l’avant avec la construction.

La partie la plus problématique de la production d’énergie nucléaire est l’élimination sûre des barres de combustible usé, qui restent hautement radioactives pendant des centaines de milliers d’années.