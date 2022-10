L’Europe recevra des armes nucléaires tactiques de haute précision plus tôt que prévu de la part des États-Unis

Les États-Unis sont sur le point d’avancer la livraison de bombes nucléaires tactiques de haute précision à l’Europe dans un contexte d’escalade des tensions avec la Russie.

Cela survient alors que Vladimir Poutine a supervisé mercredi des exercices terrestres, maritimes et aériens qui, selon un colonel russe, devaient s’entraîner à anéantir la Grande-Bretagne et les États-Unis.

Le bombardier thermonucléaire B61-12 fait partie des armes nucléaires tactiques de haute précision que l’Europe devrait recevoir des États-Unis Crédit: News Group Newspapers Ltd

Les armes seraient amenées plus tôt que prévu dans un contexte de tensions avec Poutine et la Russie Crédit : Alamy

Peu de temps après que le tyran dérangé ait déclenché un barrage de missiles, la marine et l’armée américaines se sont précipitées pour lancer une fusée pour mener des expériences d’armes hypersoniques.

Et au milieu des signes qu’ils se préparent au pire, ils ont également pris la décision d’envoyer des dizaines d’armes à des bases clés de l’OTAN “en quelques semaines” – une décision nettement en avance sur le calendrier.

Parmi l’arsenal se trouvent les nouvelles bombes thermonucléaires B61-12 qui ont déjà été décrites comme l’engin nucléaire le plus dangereux jamais produit.

Selon les experts, son rendement peut être ajusté entre l’équivalent de 50 000 tonnes et 300 tonnes de TNT.

Il a également été salué comme le plus précis jamais développé.

Le Pentagone possède actuellement une centaine de bombes nucléaires stockées dans des bases en Belgique, aux Pays-Bas, en Italie, en Allemagne et en Turquie.

Les autorités des États sont sur le point de renforcer son arsenal dans ces pays de l’OTAN en mettant à niveau les bombes larguées vers une version plus récente plus tôt que prévu, rapporte Politico.

Il est entendu que des responsables américains ont déclaré aux alliés de l’OTAN lors d’une réunion privée à Bruxelles que les mises à niveau arriveront en décembre.

Les armes seront conservées pour une utilisation potentielle par des bombardiers et des avions de combat appartenant aux États-Unis et à leurs alliés.

Selon le Pentagone, la nouvelle version garantira que le stock est plus moderne et plus sûr.

Le porte-parole du Pentagone Brig. Le général Patrick Ryder a déclaré au point de vente que la mise à niveau était “en cours depuis des années” pour “échanger de manière responsable les anciennes armes”.

Cependant, il a insisté sur le fait qu’elle n’était « en aucun cas liée aux événements actuels en Ukraine et n’a été accélérée d’aucune façon ».

Soutenant ces affirmations, Lloyd Austin, le secrétaire américain à la Défense, a suggéré que les États-Unis n’avaient aucune raison de faire une démonstration de force à l’est.

Il a dit: “Je ne pense pas que cela [the cancellation] envoie n’importe quel message à Poutine. Il comprend quelle est notre capacité.”

M. Austin a ajouté: “Nous sommes certainement préoccupés par l’escalade, nous le sommes depuis le tout début de ce conflit. Ce serait la première fois qu’une arme nucléaire serait utilisée depuis plus de 70 ans.”

Selon le colonel Igor Korotchenko, rédacteur en chef du magazine russe Défense nationale, cela survient après que Poutine a répété la suppression de la Grande-Bretagne et des États-Unis de la carte lors d’exercices effrayants de la Troisième Guerre mondiale.

Il a déclaré que le Royaume-Uni serait « englouti » par l’océan Atlantique, tandis qu’à la place des États-Unis se trouverait un « détroit maritime nommé d’après le camarade Staline ».

Korotchenko a déclaré à la télévision d’État russe que c’était le but de “l’exercice d’entraînement stratégique”, connu sous le nom d'”Opération Tonnerre”, au milieu des tensions bouillonnantes suscitées par la guerre en Ukraine déclenchée par Poutine.

Il a déclaré: “Les essais pratiquaient une frappe massive de missiles nucléaires en réponse à une première attaque nucléaire contre la Russie.

« Qui pourrait lancer une première frappe nucléaire sur la Russie ? Les États-Unis et le Royaume-Uni.

Une vidéo publiée par le site Web militaire russe Zvezda des exercices de mercredi a montré des membres des forces armées devant des ordinateurs en train de lancer un missile balistique Yars.

D’autres images montraient un missile balistique intercontinental Sineva tiré depuis un sous-marin dans la mer de Barents et un bombardier TU-95 qui lançait des missiles de croisière.

Le Kremlin a déclaré que toutes les tâches fixées pour l’exercice avaient été accomplies et que tous les missiles qui avaient été testés avaient atteint leurs cibles désignées.

Poutine a observé l’exercice annuel à distance alors que la Russie répétait sa réponse à une attaque nucléaire.

“ÉVOLUTIONS TROUBLANTES”

Un responsable américain, quant à lui, a mis en garde contre des “développements troublants” impliquant l’arsenal nucléaire russe.

Les craintes grandissent que Poutine, 70 ans, puisse faire exploser une bombe nucléaire alors que Moscou continue de balancer sauvagement son sabre nucléaire.

Aujourd’hui, le tyran a affirmé que l’Occident “alimente” la guerre en Ukraine et “déstabilise les marchés” dans une série de fausses déclarations faites dans un discours télévisé.

Lors d’un discours annuel lors d’une réunion du club de discussion Valdai, M. Poutine a déclaré: “Ils alimentent la guerre en Ukraine, intensifient les provocations autour de Taiwan, déstabilisent les marchés mondiaux de l’alimentation et de l’énergie.”

“En ce qui concerne le dernier, ce n’était pas délibéré, nous n’en doutons pas, c’était dû à des erreurs systémiques.”

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a récemment déclaré que les généraux russes “conduisaient ses propres soldats à la mort” dans la région du Donbass en raison de la “folie” du commandement russe.

Zelensky a déclaré que les troupes ukrainiennes ont résisté et résistent toujours aux attaques répétées dans la région orientale du Donbass.

Le Pentagone n’a lancé que récemment une fusée-sonde depuis la base de la NASA en Virginie quelques heures seulement après les exercices nucléaires russes. Crédit : Reuters