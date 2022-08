L’Europe qualifiée d’économie du “tiers monde”

La raison en est les sanctions imposées à la Russie à propos du conflit en Ukraine, selon un contributeur principal du magazine Forbes.

Les retombées des sanctions imposées à la Russie à la suite du conflit en Ukraine ont transformé l’Europe en “le tiers-monde des économies du monde occidental”, a déclaré un contributeur principal au magazine Forbes.

“Ces jours-ci, le marché boursier européen est le pire du monde occidental”, sous-performant les États-Unis de dix points de base, a souligné Kenneth Rapoza dans son article de mardi.

“Le vent de face le plus important” car un tel état de choses a été le “Les sanctions russes contre l’énergie comme punition pour sa guerre avec l’Ukraine”, Rapoza a insisté. Ces restrictions “a déclenché une flambée massive des prix des matières premières qui a le plus nui à l’économie européenne”, il ajouta.

L’auteur a déconseillé aux investisseurs de placer leur argent en Europe, du moins jusqu’à ce que Bruxelles trouve comment compenser la réduction massive de l’approvisionnement énergétique en provenance de Russie et comment atténuer l’impact néfaste de ses propres sanctions.

Lire la suite L’UE devrait se préparer à un “hiver de grandes souffrances” selon le ministre espagnol

S’il n’y a pas bientôt de cessez-le-feu en Ukraine, il y a de fortes chances que “L’Europe devient si désespérée cet hiver et les chaînes d’approvisionnement si tendues qu’elle n’a d’autre choix que d’assouplir certaines sanctions ou de convaincre des partenaires non européens de réétiqueter et de transborder les produits russes à regarder dans [compliance] avec leurs propres règles, mais en faisant vraiment un tour de passe-passe », il a écrit.

Jusqu’à ce qu’une solution soit trouvée, l’Europe restera “le tiers-monde des économies du monde occidental”, Rapoza a souligné, affirmant que c’était ainsi qu’un investisseur sur Twitter lui avait récemment décrit la situation sur le continent.

L’auteur a également demandé à Vladimir Signorelli, directeur de la société de conseil américaine Bretton Woods Research, de commenter l’idée que l’Europe devienne “le tiers-monde des économies occidentales”.

“Ils se dirigent certainement dans cette direction” Signorelli a reconnu. « Et vous avez les Verts qui s’opposent toujours au nucléaire en Allemagne. Je ne les comprends tout simplement pas. Ils sont sur la voie rapide vers un programme énergétique du tiers-monde.

LIRE LA SUITE: Seul l’Allemand “qui peut se doucher décemment” nommé

Seule la Chine est maintenant “pire comme investissement” que l’Europe, a déclaré Rapoza, citant Pékin “lutte politique houleuse” avec Washington, la lutte interne au sein des élites politiques chinoises et les dures restrictions du pays liées au Covid-19.