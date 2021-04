le Politique de 108 pages est une tentative de réglementer une technologie émergente avant qu’elle ne devienne courante. Les règles ont des implications profondes pour les grandes entreprises technologiques, notamment Amazon, Google, Facebook et Microsoft, qui ont investi des ressources dans le développement de l’intelligence artificielle, mais aussi de nombreuses autres entreprises qui utilisent le logiciel pour développer des médicaments, souscrire des polices d’assurance et juger de la solvabilité. . Les gouvernements ont utilisé des versions de la technologie dans la justice pénale et l’attribution de services publics comme le soutien du revenu.

Le projet de règles fixerait des limites à l’utilisation de l’intelligence artificielle dans une gamme d’activités, des voitures autonomes aux décisions de location, en passant par les prêts bancaires, la sélection des inscriptions scolaires et la notation des examens. Il couvrirait également l’utilisation de l’intelligence artificielle par les forces de l’ordre et les systèmes judiciaires – domaines considérés comme «à haut risque» car ils pourraient menacer la sécurité des personnes ou les droits fondamentaux.

L’Union européenne a dévoilé mercredi une réglementation stricte pour régir l’utilisation de l’intelligence artificielle, une politique unique en son genre qui décrit comment les entreprises et les gouvernements peuvent utiliser une technologie considérée comme l’une des avancées scientifiques les plus importantes, mais éthiquement lourdes. mémoire récente.

Au cours de la dernière décennie, l’Union européenne a été le chien de garde le plus agressif au monde de l’industrie technologique, avec ses politiques souvent utilisées comme plans par d’autres pays. Le bloc a déjà promulgué les réglementations les plus strictes en matière de confidentialité des données au monde et débat de nouvelles lois antitrust et de modération du contenu.

La réglementation de l’Union européenne obligerait les entreprises fournissant de l’intelligence artificielle dans des zones à haut risque à fournir aux régulateurs une preuve de sa sécurité, y compris des évaluations des risques et une documentation expliquant comment la technologie prend des décisions. Les entreprises doivent également garantir un contrôle humain sur la manière dont les systèmes sont créés et utilisés.

Mais l’Europe n’est plus la seule à réclamer une surveillance plus stricte. Les plus grandes entreprises technologiques sont désormais confrontées à un compte plus large de la part des gouvernements du monde entier, chacun ayant ses propres motivations politiques et politiques, pour affaiblir le pouvoir de l’industrie.

Aux États-Unis, le président Biden a rempli son administration de critiques de l’industrie. La Grande-Bretagne est en train de créer un régulateur technologique pour contrôler l’industrie. L’Inde renforce sa surveillance des médias sociaux. La Chine s’est attaquée aux géants nationaux de la technologie comme Alibaba et Tencent.

Les résultats dans les années à venir pourraient remodeler le fonctionnement de l’internet mondial et la manière dont les nouvelles technologies sont utilisées, les personnes ayant accès à différents contenus, services numériques ou libertés en ligne en fonction de leur emplacement.

L’intelligence artificielle – où les machines sont formées pour effectuer des tâches et prendre des décisions par elles-mêmes en étudiant d’énormes volumes de données – est considérée par les technologues, les chefs d’entreprise et les représentants du gouvernement comme l’une des technologies les plus transformatrices au monde, promettant des gains de productivité majeurs.

Mais à mesure que les systèmes deviennent plus sophistiqués, il peut être plus difficile de comprendre pourquoi le logiciel prend une décision, un problème qui pourrait s’aggraver à mesure que les ordinateurs deviennent plus puissants. Les chercheurs ont soulevé des questions éthiques sur son utilisation, suggérant qu’il pourrait perpétuer les préjugés existants dans la société, envahir la vie privée ou entraîner l’automatisation d’un plus grand nombre d’emplois.

La publication du projet de loi par la Commission européenne, l’organe exécutif du bloc, a suscité une réaction mitigée. De nombreux groupes industriels ont exprimé leur soulagement que les réglementations ne soient pas plus strictes, tandis que les groupes de la société civile ont déclaré qu’ils auraient dû aller plus loin.

«Il y a eu beaucoup de discussions ces dernières années sur ce que cela signifierait de réglementer l’IA, et l’option de secours à ce jour a été de ne rien faire et d’attendre de voir ce qui se passe», a déclaré Carly Kind, directrice d’Ada Lovelace. Institut de Londres, qui étudie l’utilisation éthique de l’intelligence artificielle. «C’est la première fois qu’un pays ou un bloc régional essaie.»