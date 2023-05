L’Europe produit plus de mafias de startups malgré la déroute technologique: Accel

Selon Accel, le temps moyen nécessaire pour qu’une startup atteigne le statut de licorne en Europe n’est plus que de sept ans. Maskot | Vision numérique | Getty Images

L’Europe et Israël créent en moyenne cinq startups technologiques pour chaque entreprise financée par du capital-risque avec une valorisation de 1 milliard de dollars ou plus, selon un nouveau rapport de la société de capital-risque Accel. Sur les 353 entreprises « licornes » de la région, 221 ont créé 1 171 nouvelles startups technologiques alors que les employés de ces entreprises sont partis pour démarrer leurs propres entreprises, a déclaré Accel, citant les données de Dealroom. Un rapport similaire de la société l’année dernière a montré que, sur 344 licornes soutenues par du capital-risque, 201 ont conduit à la création de 1 018 nouvelles startups. Les plus grands exemples d’entreprises dont les anciens talents ont ensuite créé de nouvelles entreprises incluent Spotify, qui a engendré 32 nouvelles entreprises, Delivery Hero, qui en a généré 32, et Criteo, dont 31 nouvelles startups sont nées. Ces entreprises sont appelées dans le monde des startups des « mafias » – et non, elles ne sont pas comme les foules des films de gangsters italo-américains. Les startups mafias existent depuis des décennies. Ces « mafias », qui sont des entreprises créées par des employés d’autres entreprises technologiques, ont historiquement conduit à la création de certaines des plus grandes entreprises technologiques connues aujourd’hui. Du géant américain de la fintech PayPal, Elon Musk a ensuite lancé le constructeur de voitures électriques Tesla et la société d’exploration spatiale SpaceX, par exemple, tandis que Peter Thiel a cofondé la société de mégadonnées Palantir et est maintenant un investisseur de renom avec son fonds Valar Ventures and Founders. sociétés de capital-risque. Les investisseurs en capital-risque disent que ces entrepreneurs sont issus d’une culture de prise de risque dans la Silicon Valley qui, depuis de nombreuses années, n’existe pas de la même manière en Europe. Cela a commencé à prendre forme avec l’avènement de plates-formes Internet matures comme Skype, à partir desquelles Niklas Zennstrom a lancé le fonds de capital-risque Atomico et Taavet Hinrikus a cofondé le géant de la fintech. Sage . « Quand j’ai commencé il y a 30 ans dans la vallée, je l’ai fait sur la côte ouest, à Palo Alto. Ensuite, je retournais aux Pays-Bas et mes amis et mes parents disaient, pourquoi feriez-vous ça ? Pourquoi n’iriez-vous pas travailler pour Shell ou Unilever ? Cela a freiné l’Europe », a déclaré Harry Nelis, associé chez Accel, à CNBC. « Maintenant, à moins que vous ne sortiez de l’université et que vous étudiiez exactement de la même manière que moi, et que vous alliez directement dans une startup – pas comme une startup brute mais une startup établie où vous pouvez apprendre un métier et ensuite vous avez déjà votre carrière – c’est ce genre de nouvelle philosophie qui, je pense, aidera l’Europe au fil du temps, et a aidé l’écosystème. » Aujourd’hui, Spotify, Delivery Hero, Klarna et Wise sont devenus des usines fondatrices à part entière. La plus grande cohorte de mafias de startups nouvellement établies provient de la fintech, avec près de 20 % des startups européennes issues de licornes opérant dans le secteur. Les employés des startups en Europe et en Israël ont tendance à privilégier leurs propres villes pour créer leurs nouvelles entreprises, avec plus de la moitié des nouvelles entreprises fondées dans la même ville que la licorne dont ils sont sortis, selon Accel.

Tel Aviv était le plus grand centre de production d'usines de démarrage, avec 127 nouvelles entreprises issues de 33 licornes, a déclaré Accel. En Europe, Londres a accueilli le plus grand nombre d'usines de démarrage pour une seule ville, avec 27 licornes et 185 startups, tandis que Berlin suivait de près avec ses 25 usines fondatrices et 165 entreprises dérivées. Les données offrent également un aperçu du chemin parcouru par les gens pour devenir fondateurs. Selon Accel, il faut en moyenne 28 mois aux fondateurs de la deuxième génération avant de fonder leur propre startup, et l'âge moyen de ces entrepreneurs est de 33 ans. Les trois quarts des fondateurs de la deuxième génération ont fait des études supérieures, dont 60 % ont obtenu une maîtrise. Le temps moyen nécessaire pour qu'une startup atteigne le statut de licorne en Europe n'est plus que de sept ans, a déclaré Accel.

Perspectives assombries