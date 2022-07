L’Europe prévoit de forcer les pays à rationner le gaz alors que la Russie militarise l’énergie

Londres

CNN Affaires

L’Union européenne a dévoilé son plan d’urgence de rationnement du gaz – un jour avant qu’elle ne craigne que la Russie ne réduise drastiquement le flux de gaz naturel vers le continent.

Le plan “Save Gas for a Safe Winter” annoncé mercredi fixe un objectif pour les 27 États membres de réduire leur demande de gaz de 15% entre août et mars de l’année prochaine. Cette réduction est basée sur la consommation moyenne de gaz des pays au cours des mêmes mois au cours des cinq années précédentes.

Le plan est axé sur la réduction de la demande des entreprises et des bâtiments publics, plutôt que des résidences privées. Parmi les mesures proposées, la Commission européenne encourage l’industrie à passer à des sources d’énergie alternatives – y compris le charbon si nécessaire – et à introduire des systèmes d’enchères qui compensent les entreprises pour la réduction de leur consommation de gaz.

La Commission espère également adopter une nouvelle loi qui lui donnerait le pouvoir d’obliger les États à réduire leur demande de gaz “lorsqu’il existe un risque substantiel de grave pénurie de gaz ou de demande de gaz exceptionnellement élevée”, a-t-elle déclaré dans un communiqué de presse. Libération.

D’ici septembre, les pays devront mettre à jour leurs plans nationaux de réduction de gaz pour montrer comment ils atteindront le nouvel objectif.

Les mesures interviennent juste un jour avant que les responsables craignent que Gazprom, la compagnie gazière d’État russe, ne refuse de reprendre les livraisons via le gazoduc Nord Stream 1. Nord Stream 1 a été fermé au cours des 10 derniers jours pour maintenance de routine.

La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a déclaré mercredi qu’une coupure totale du gaz russe était un “scénario probable”.

« La Russie nous fait chanter. La Russie utilise l’énergie comme une arme », a-t-elle déclaré lors d’une conférence de presse annonçant le nouveau plan.

Le gazoduc est une artère vitale reliant les vastes réserves de gaz de la Russie au continent via l’Allemagne. Il livre 55 milliards de mètres cubes de gaz par an, soit près de 40 % des importations totales de pipelines du bloc en provenance de Russie.

Le mois dernier, Gazprom a réduit de 60 % les débits du pipeline, accusant la décision de l’Occident de retenir des turbines vitales en raison des sanctions contre la Russie pour son invasion de l’Ukraine.

Ces turbines ont depuis été autorisées à se rendre en Allemagne depuis le Canada, où elles étaient en cours de réparation, en vertu d’une dérogation aux sanctions, a déclaré le gouvernement canadien la semaine dernière.

Mais la Russie pourrait encore décider de garder les robinets fermés. Le pays a déjà cessé de livrer du gaz à plusieurs pays européens et sociétés énergétiques, car ils ont refusé les demandes de la Russie de payer le gaz en roubles – une décision qui les mettrait en violation des sanctions européennes.

Mardi, le président russe Vladimir Poutine a déclaré lors d’une visite en Iran que Gazprom « remplirait pleinement ses obligations » en fournissant du gaz à l’Europe. Mais il a averti que les livraisons pourraient chuter de 20% la semaine prochaine s’il ne recevait pas la turbine, selon un rapport du Wall Street Journal.

Gazprom a confirmé mercredi tweeter qu’elle n’avait pas encore reçu la documentation nécessaire de Siemens, le fabricant de la turbine, pour permettre sa livraison en Russie.

Siemens a déclaré à CNN qu’il ne commenterait pas les affirmations de Gazprom.

L’incertitude persistante sur l’approvisionnement en gaz de l’Europe a fait grimper les prix de référence du gaz d’environ 85 % depuis l’invasion de fin février, selon l’Intercontinental Exchange.

Mercredi, les prix ont augmenté de 5 % à 161 € (165 $) par mégawattheure alors que la date limite pour la réouverture du pipeline se rapprochait.

L’Allemagne serait particulièrement vulnérable à une réduction des approvisionnements en gaz. La plus grande économie de la région dépend depuis longtemps du gaz russe pour alimenter ses foyers et son industrie lourde.

En juin, le pays a activé la deuxième de son programme de rationnement de gaz d’urgence en trois étapes quelques jours après que la Russie a réduit les flux via le gazoduc Nord Stream 1. Bien qu’elle ait réussi à réduire la part de la Russie dans ses importations de 55 % à 35 % depuis le début de la guerre, une réduction drastique pourrait gravement limiter sa capacité à remplir ses réserves de gaz avant l’hiver, et faire basculer le pays dans une récession. .

Lundi, le distributeur de gaz allemand en difficulté Uniper a retiré une facilité de crédit de 2 milliards d’euros (2,05 milliards de dollars) auprès de la banque KfW en raison de l’impact des perturbations de l’approvisionnement en gaz russe.

Robert Habeck, ministre allemand de l’Economie, a déclaré plus tôt ce mois-ci que le pays devait “se préparer au pire” jeudi, lorsque l’oléoduc devrait être remis en service.

Les niveaux de stockage de gaz dans l’Union européenne sont actuellement proches de 65 %, selon Gas Infrastructure Europe.

C’est beaucoup plus qu’à la même période l’année dernière, mais reste loin de l’objectif de 80% que le bloc s’est fixé pour ses États membres à atteindre d’ici novembre, a déclaré Henning Gloystein, directeur de l’énergie, du climat et des ressources chez Eurasia Group, à CNN Business.

“Si [Nord Stream 1] reste éteint ou ne revient que partiellement après la maintenance, il sera difficile pour l’Allemagne et l’ensemble de l’UE d’atteindre cet objectif, d’où la possibilité de nouvelles mesures politiques pour réduire la consommation de gaz », a déclaré Gloystein.

Le bloc se précipite pour sécuriser des approvisionnements alternatifs en gaz afin d’éviter une pénurie potentiellement catastrophique cet hiver. Mais une crise pourrait survenir plus tôt que prévu en fonction de la prochaine décision de la Russie.

Le Fonds monétaire international a déclaré mardi qu’une fermeture complète du gaz russe pourrait réduire le PIB de la Hongrie, de la Slovaquie et de la République tchèque – pays particulièrement dépendants des exportations de Moscou – jusqu’à 6 %.

“Le moment où la crise va mordre plus profondément se rapproche de plus en plus alors que nous nous dirigeons vers l’été puis l’automne, c’est de plus en plus une question de” quand “et non de” si “la crise arrive”, Vladimir Petrov, haut responsable analyste chez Rystad Energy, a déclaré dans une note de lundi.

Fatih Birol, directeur exécutif de l’Agence internationale de l’énergie, a qualifié la situation en Europe de « périlleuse » et a déclaré qu’elle devait se préparer à un « hiver long et dur ».

Selon l’AIE, même si les pays européens parviennent à remplir leurs réservoirs de gaz à 90 % de leur capacité, il est toujours probable qu’ils soient confrontés à des ruptures d’approvisionnement au début de l’année prochaine si la Russie décide de couper les livraisons de gaz à partir d’octobre.

L’agence a déclaré plus tôt cette semaine que l’Europe doit trouver des moyens d’économiser 12 milliards de mètres cubes de gaz – soit environ 3% de sa consommation annuelle – au cours des 12 prochaines semaines pour éviter une catastrophe. Il énonçait un certain nombre de mesures que les pays pourraient prendre, notamment en brûlant plus de charbon et de pétrole.

“C’est une grande demande, mais cela n’exagère pas l’ampleur de ce qui est nécessaire”, a déclaré Birol dans un communiqué de presse lundi.

« Il ne suffit absolument pas de compter uniquement sur du gaz provenant de sources non russes – ces approvisionnements ne sont tout simplement pas disponibles dans les volumes requis pour remplacer les livraisons manquantes en provenance de Russie », a-t-il ajouté.

— Mark Thompson et Nadine Schmidt ont contribué au reportage.