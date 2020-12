STOCKHOLM / MADRID: 2021 pourrait être une année à ne pas manquer pour les efforts de l’Europe pour rattraper la Chine et les États-Unis dans le déploiement de réseaux de télécommunications ultrarapides de cinquième génération (5G).

La mission d’introduire la technologie, qui promet en fin de compte des vitesses Internet jusqu’à 20 fois plus rapides qu’aujourd’hui, pourrait être cruciale pour la compétitivité du continent qui émerge des ruines économiques du COVID-19[feminine pandémie.

Consciente de cela, l’Union européenne consacre un cinquième de son fonds de redressement de 750 milliards d’euros (914 milliards de dollars) à l’amélioration des capacités numériques des pays.

Les opérateurs de téléphonie mobile européens hésitent depuis longtemps à commencer à investir dans les réseaux 5G, qui pourraient prendre en charge les usines intelligentes et les voitures autonomes, en raison d’un manque de clarté politique quant à savoir s’ils doivent accéder aux demandes américaines d’exclure le principal fournisseur d’équipement Huawei et d’autres fournisseurs chinois. .

Mais encouragé par l’engagement financier de l’UE en faveur de la technologie dans ce domaine, à un moment où l’administration américaine change et craignant de prendre encore plus de retard à l’échelle mondiale, l’industrie se prépare à avancer en 2021.

«L’Europe est malheureusement en retard», a déclaré à Reuters Pekka Lundmark, directeur général du fabricant finlandais d’équipements de réseau Nokia. Mais le déploiement «s’accélère déjà et en 2021 je pense qu’il s’accélérera dans la plupart des pays».

L’équipementier suédois Ericsson prévoit que la couverture 5G européenne devrait passer d’environ 1% des abonnements mobiles sur le continent en 2020 à 55% dans les pays occidentaux et à 27% dans les États du centre et de l’est au cours des cinq prochaines années, soutenant une reprise économique tant attendue .

Pourtant, ce sont les opérateurs mobiles qui doivent payer des milliards de dollars à des entreprises comme Ericsson, Nokia et Huawei pour l’équipement 5G.

L’UE a approuvé son plan de sauvetage en juillet et les entreprises ont commencé à élaborer des plans numériques.

«Nous avons passé tout l’été depuis l’annonce à travailler sur des projets concrets», a déclaré Jose Maria Alvarez-Pallete, PDG de l’opérateur espagnol Telefonica.

Une porte-parole de la Commission européenne a déclaré que les premiers paiements pourraient être effectués à l’été 2021.

Parmi divers projets numériques, Telefonica calcule que les fonds pourraient aider à couvrir toute l’Espagne avec un Internet rapide par fibre optique et à étendre la 5G autonome – capable d’offrir les performances les plus élevées – à environ 85% du pays d’ici 2025.

GRAPPIN GÉOPOLITIQUE

Alors qu’un consommateur individuel peut utiliser la 5G pour passer des appels et naviguer sur Internet, le principal avantage de la technologie réside dans la création de nouvelles entreprises, l’automatisation d’usines et la gestion d’infrastructures critiques telles que les réseaux électriques.

Les abonnements mobiles mondiaux 5G devraient atteindre 220 millions d’ici la fin de cette année, la Chine représentant près de 80% du total, a déclaré Ericsson dans un rapport le mois dernier. L’Amérique du Nord devrait en avoir 4%.

«Comme pour la 4G, l’avantage des premiers arrivants est énorme et les pays qui déploient la 5G tôt verront l’essentiel de l’innovation», a déclaré une porte-parole d’Ericsson.

«Si l’Europe n’agit pas rapidement, elle risque de perdre sa croissance et d’affaiblir la compétitivité industrielle dans les domaines de la fabrication et de la logistique, ce qui pourrait coûter des milliards d’euros en nouvelles richesses.»

La géopolitique reste cependant un risque majeur.

La pression des États-Unis sur ses alliés pour éviter que les équipements de Huawei ne disparaissent de ses réseaux a peu de chances de disparaître. Les États-Unis accusent Huawei de faciliter l’espionnage chinois, allégations démenties par la société et Pékin.

Le président élu américain Joe Biden, cependant, pourrait être plus ouvert que son prédécesseur à s’engager dans des pourparlers, ce qui réduit les craintes des opérateurs selon lesquelles des changements soudains de politique pourraient signifier arracher des milliards de dollars d’équipements 4G existants.

Les opérateurs de télécommunications avaient prévu d’utiliser leur infrastructure 4G existante comme moyen le moins cher et le plus rapide de commencer la mise à niveau vers la 5G, qui sera en mesure de transmettre des données jusqu’à 20 fois plus rapidement que les réseaux actuels.

Mais près de la moitié de ce matériel existant a été fabriqué par Huawei, obligeant les opérateurs à chercher ailleurs des fournisseurs.

Nokia et Ericsson ont largement profité de ce changement, remportant des accords avec d’anciens clients de Huawei, dont certains discutent de contrats avec Samsung, un nouvel entrant sur le marché européen.

Huawei a reconnu le dilemme auquel sont confrontés les clients qui ont dû surmonter le différend américano-chinois.

«Vous ne pouvez pas prendre de décisions d’investissement sur sept à dix ans à moins de savoir que ces investissements sont protégés pendant cette période», a déclaré Kenneth Fredriksen, vice-président exécutif de Huawei, Europe centrale et orientale et région nordique.

QUELQU’UN A UN SIGNAL?

Le retard dans la mise aux enchères du spectre 5G – les ondes radio nécessaires pour que les opérateurs commencent à proposer la 5G commerciale – a été l’un des principaux obstacles à un déploiement. Les opérateurs ont été déçus cette année lorsque les enchères prévues ont été abandonnées alors que les gouvernements se concentraient sur la lutte contre la pandémie.

Le chef de la technologie de l’opérateur suédois Telia, Stefan Javerbring, a déclaré à Reuters que le retard dans l’attribution du spectre avait été «la principale pierre d’achoppement» dans les pays nordiques et au-delà.

Dans des nouvelles encourageantes, l’Allemagne, la plus grande économie d’Europe, a déclaré qu’elle présentera un projet de règles pour les enchères en janvier, et l’Espagne prévoit de mettre le spectre sur le bloc avant la fin du mois de février.

Plusieurs pays progressent également avec la législation visant à promulguer la soi-disant boîte à outils 5G de l’Union européenne, une série de recommandations visant à réduire les coûts et la bureaucratie, à donner accès au spectre radio 5G et à lisser la coordination transfrontalière du spectre radioélectrique pour les services 5G.

«Nous sommes déjà en retard dans le déploiement des réseaux publics 5G, c’est un fait», a ajouté Javerbring de Telia. «Maintenant, nous devons faire tout ce que nous pouvons pour rattraper le retard.»

(1 USD = 0,8207 euros)

(Reportage supplémentaire de Foo Yun Chee à Bruxelles; Édité par Pravin Char)