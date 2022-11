L’Europe pourrait faire face à une pénurie de gaz l’année prochaine (AIE)

Les gouvernements de l’Union européenne ont exhorté les entreprises et les ménages à économiser l’énergie.

La Russie a considérablement réduit l’approvisionnement de l’Europe en représailles présumées contre les sanctions occidentales suite à son invasion de l’Ukraine.

L’Europe pourrait manquer de 30 milliards de mètres cubes de gaz naturel dont elle a besoin pour alimenter l’économie.

Les gouvernements de l’Union européenne ont exhorté les entreprises et les ménages à économiser l’énergie cet hiver.

Pour plus d’histoires, aller à la La première page de News24 Business.



L’Europe doit agir immédiatement pour éviter une pénurie de gaz naturel l’année prochaine alors que la Russie réduit ses livraisons à la suite de la guerre en Ukraine, a averti jeudi l’Agence internationale de l’énergie.

L’AIE a déclaré que le manque à gagner se produirait si la Russie arrêtait complètement les livraisons de gazoducs et si la Chine augmentait ses importations de gaz naturel liquéfié, sur lequel l’Europe s’est appuyée pour remplacer les approvisionnements russes.

La région pourrait manquer des 30 milliards de mètres cubes dont elle a besoin “pour alimenter son économie et recharger suffisamment les sites de stockage durant l’été 2023, mettant en péril ses préparatifs pour l’hiver 2023-24”, indique l’agence parisienne dans un rapport.

Le directeur exécutif de l’AIE, Fatih Birol, a déclaré qu’il s’entretiendrait vendredi avec plusieurs gouvernements européens.

“Nous pensons que l’Europe doit prendre des mesures immédiates pour éviter les risques de pénurie de gaz naturel l’année prochaine”, a déclaré Birol aux journalistes.

“Nous sonnons l’alarme pour les gouvernements européens et pour la Commission européenne pour l’année prochaine”, a-t-il déclaré.

“Danger de complaisance”

La Russie a considérablement réduit l’approvisionnement de l’Europe en représailles présumées contre les sanctions occidentales suite à son invasion de l’Ukraine, mais la région a pu remplir les sites de stockage pour l’hiver prochain.

L’AIE a déclaré que Moscou avait livré 60 milliards de mètres cubes de gaz à l’Europe cette année, mais qu’il était “hautement improbable” que la Russie fournisse la même quantité en 2023 et puisse cesser complètement ses livraisons.

Et tandis que les importations chinoises de GNL ont diminué au cours des 10 premiers mois de cette année, la deuxième économie mondiale pourrait capter 85% de l’augmentation attendue des approvisionnements mondiaux en GNL si ses achats se redressent l’année prochaine.

Les gouvernements de l’Union européenne ont exhorté les entreprises et les ménages à économiser l’énergie cet hiver afin de réduire la demande et se sont empressés de trouver d’autres fournisseurs.

La Norvège a dépassé la Russie en tant que principal fournisseur de gaz naturel de l’Europe. La région expédie également du GNL en provenance d’autres pays à un rythme qui a provoqué des goulots d’étranglement dans les ports. Les prix du gaz, quant à eux, ont fortement baissé.

Mais Birol a déclaré que les sites de stockage de gaz en Europe pourraient n’être remplis qu’à 65 % en 2023, contre 95 % cette année.

“Avec le temps doux et la baisse des prix du gaz, il y a un risque que la complaisance s’insinue dans la conversation sur l’approvisionnement en gaz de l’Europe, mais nous ne sommes pas encore tirés d’affaire”, a déclaré Birol dans un communiqué séparé.

Birol a averti que l’Europe devra faire face à “un défi encore plus difficile” l’hiver prochain.

“C’est pourquoi les gouvernements doivent prendre des mesures immédiates pour accélérer les améliorations de l’efficacité énergétique et accélérer le déploiement des énergies renouvelables et des pompes à chaleur – et d’autres mesures pour réduire structurellement la demande de gaz”, a-t-il déclaré.