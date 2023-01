L’Europe pourrait esquiver une récession. Mais l’économie britannique est dans le pétrin

Londres

CNN

—



L’activité commerciale dans les 20 pays qui utilisent l’euro a augmenté en janvier pour la première fois en six mois, selon les données publiées mardi, fournissant de nouvelles preuves que l’économie européenne pourrait déjouer les attentes et éviter une récession cette année.

Une première lecture de l’indice des directeurs d’achat de la zone euro, qui suit l’activité dans les secteurs de la fabrication et des services, est passée à 50,2 en janvier contre 49,3 en décembre, indiquant la première expansion depuis juin. Une lecture au-dessus de 50 représente la croissance.

Le retour à une croissance modeste a été facilité par la baisse des prix de l’énergie et un apaisement des tensions sur la chaîne d’approvisionnement, qui ont contribué à tempérer la hausse des coûts des intrants pour les producteurs.

Cette hausse s’est accompagnée d’une nette amélioration de l’optimisme quant à l’année à venir, car la récente réouverture de l’économie chinoise après la levée des restrictions de Covid a contribué à pousser la confiance à son plus haut niveau depuis mai dernier. L’optimisme croissant en Europe selon lequel les consommateurs chinois recommenceront à dépenser s’est reflété dans les prévisions de l’horloger suisse Swatch (SWGAF) mardi concernant des ventes record pour 2023.

“Une stabilisation de l’économie de la zone euro au début de l’année ajoute à la preuve que la région pourrait échapper à la récession”, a déclaré Chris Williamson, économiste en chef chez S&P Global Market Intelligence, la société qui publie l’enquête auprès des dirigeants d’entreprises du secteur privé.

Williamson a ajouté, cependant, qu’une “nouvelle glissade vers la contraction” ne devrait pas être exclue, car les coûts d’emprunt augmentent en raison des hausses de taux d’intérêt de la Banque centrale européenne. Mais tout ralentissement “sera probablement beaucoup moins grave qu’on ne le craignait auparavant”, a-t-il déclaré.

L’économiste en chef de Berenberg, Holger Schmieding, a déclaré dans une note de recherche que “le niveau toujours bas de la confiance des consommateurs et l’impact décalé des hausses de taux de la BCE indiquent toujours une légère contraction du PIB de la zone euro à court terme avant que la reprise ne puisse commencer à s’installer”.

La confiance des consommateurs en Allemagne, la plus grande économie de la région, devrait s’améliorer pour un quatrième mois consécutif en février à partir d’une base très faible, selon une enquête distincte publiée par GfK mardi.

La situation semble cependant beaucoup moins prometteuse au Royaume-Uni, où l’enquête PMI de janvier a montré la plus forte baisse de l’activité des entreprises depuis le verrouillage national de Covid il y a deux ans, car des taux d’intérêt plus élevés et une faible confiance des consommateurs ont déprimé l’activité dans le secteur dominant des services.

La lecture initiale est tombée à 47,8 en janvier, contre 49 en décembre, pour rester dans un état de contraction pour le sixième mois consécutif. L’enquête britannique est menée en collaboration avec le Chartered Institute of Procurement & Supply.

“Des chiffres PMI plus faibles que prévu en janvier soulignent le risque que le Royaume-Uni sombre dans la récession”, a déclaré Williamson. “Les conflits du travail, les pénuries de personnel, les pertes à l’exportation, la hausse du coût de la vie et la hausse des taux d’intérêt ont tous signifié que le taux de déclin économique s’est accéléré à nouveau au début de l’année”, a-t-il ajouté.

L’économie britannique a perdu plus de jours ouvrables à cause des grèves entre juin et novembre 2022 qu’au cours de toute période de six mois au cours des 30 années précédentes, selon les données publiées la semaine dernière par l’Office britannique des statistiques nationales.

Williamson a déclaré mardi les données reflétaient non seulement les coups à court terme sur la croissance, tels que les grèves, mais “les dommages continus causés à l’économie par des problèmes structurels à plus long terme tels que les pénuries de main-d’œuvre et les difficultés commerciales liées au Brexit”.

Malgré un début d’année morose, les attentes des entreprises britanniques pour l’année à venir ont atteint leur plus haut niveau depuis huit mois, portées par l’espoir d’une amélioration de la conjoncture économique mondiale et d’une baisse de l’inflation.

Des données distinctes publiées par l’ONS mardi ont montré que les emprunts du gouvernement britannique ont atteint 27,4 milliards de livres sterling (33,7 milliards de dollars) en décembre, le chiffre le plus élevé pour ce mois depuis le début des enregistrements en 1993. Cela a été motivé par une forte augmentation des dépenses de soutien à l’énergie des ménages. factures, ainsi que la montée en flèche du coût du paiement des intérêts sur la dette publique.