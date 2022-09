L’Europe pointe du doigt la Russie pour le sabotage du Nord Stream

BERLIN – Bien que les enquêtes sur les fuites simultanées dans les pipelines Nord Stream n’en soient qu’à leurs débuts, les dirigeants européens, l’OTAN et les responsables de l’UE ont fermement indiqué mercredi que le sabotage était la cause des explosions.

Les autorités danoises et suédoises ont détecté des explosions sous-marines et signalé trois brèches simultanées sur les gazoducs Nord Stream 1 et 2 déversant des tonnes de méthane dans la mer Baltique.