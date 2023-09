L’Europe peut éviter une récession, selon Gentiloni

L’Europe est confrontée à l’impact d’une « double crise », mais la région peut éviter une récession, a déclaré samedi à CNBC Paolo Gentiloni, le commissaire européen chargé des affaires économiques.

« Je pense que nous sommes confrontés à l’impact d’une double crise », a déclaré Gentiloni en référence à l’impact géopolitique de l’invasion à grande échelle de l’Ukraine par la Russie et au choc économique qui en a résulté pour le continent européen.

« D’un point de vue géopolitique, [the crisis] Cela a également eu un impact, bien sûr, sur les États-Unis et le monde entier, mais du point de vue économique, cela a eu un impact sérieux sur l’Europe et l’Allemagne en particulier », a-t-il déclaré.

L’invasion de l’Ukraine par la Russie en février de l’année dernière a suscité de sérieuses craintes en Europe selon lesquelles la région connaîtrait un ralentissement économique important.

Cependant, la région a depuis pu s’assurer d’un approvisionnement en énergie alternative, qui provenait jusqu’alors principalement de Russie, et certains gouvernements ont pu apporter un soulagement aux consommateurs confrontés à des coûts énergétiques élevés.

La zone euro, en fin de compte, a augmenté à un taux de 3,5% en 2022, selon le Fonds monétaire international. L’institution table sur un taux de croissance de 0,8% pour la zone euro cette année et de 1,4% en 2024.

« Nous avons connu une excellente année 2022, avec une croissance supérieure à celle des États-Unis et de la Chine », a déclaré Gentiloni à Steve Sedgwick de CNBC au forum Ambrosetti.

« Le ralentissement a commencé à partir du dernier trimestre 2022 et il est là, mais s’il vous plaît, n’appelez pas cela une récession, car je pense que nous pouvons éviter une récession, nous évitons la récession », a-t-il déclaré.