L’Europe peut-elle survivre à Trump 2.0 ? – POLITIQUE

VOICI QUELQUE CHOSE DE L’ESPRIT EUROPÉEN Je ne peux pas vraiment comprendre : en novembre 2024, Donald Trump pourrait être de retour à la Maison Blanche.

C’est un scénario cauchemardesque pour les Européens qui ont subi de plein fouet l’antagonisme de l’ancien président américain au cours de ses quatre années de mandat et espéraient ne plus jamais avoir à penser à lui.

Le fait que son successeur, Joe Biden, se soit révélé être l’un des présidents américains les plus favorables à l’Europe de mémoire d’homme a contribué à dissiper les mauvais sentiments des années Trump, faisant de tout cela un mauvais rêve. Trump a-t-il vraiment joué avec l’idée de se retirer de l’OTAN? Peut être. A-t-il vraiment qualifié l’Union européenne de « ennemi » et Bruxelles, siège des institutions du bloc, un « enfer » ? Probablement. Ce qui compte c’est qu’il soit parti.

Mais alors que Biden entre dans la dernière année de son premier mandat, les Européens sont contraints de reconnaître qu’il pourrait bientôt perdre le pouvoir et que Trump pourrait à nouveau être aux commandes. Au cours du week-end, une enquête ABC a montré que Trump devançait le président sortant de près de 10 points de pourcentage. Bien que ce sondage ait été critiqué comme étant une valeur aberrante, Trump obtient systématiquement des résultats plus élevés que les autres candidats républicains à la présidentielle, ce qui suggère qu’il est susceptible de remporter l’investiture du parti.

S’il remporte les élections, la version de Trump que l’Europe recevra sera probablement bien plus déséquilibrée et scandaleuse que celle qu’elle connaissait – ne se contentant pas de laisser entendre à son entourage qu’il aimerait quitter l’OTAN, par exemple, mais en réalité le faire, ou donner suite à sa récente promesse de conclure un « accord de paix » sur l’Ukraine avec le président russe Vladimir Poutine, au-dessus des chefs de l’Ukraine et de l’UE.

Certains hommes politiques européens adoreraient voir de tels feux d’artifice. Le Premier ministre hongrois Viktor Orbán a déclaré à la fin du mois dernier que Trump était l’homme qui pouvait « sauver le monde occidental » en mettant fin à la guerre en Ukraine, et les membres du parti de droite polonais Droit et Justice ont déclaré qu’ils seraient heureux de voir l’ex-Premier ministre hongrois. Le président revient, qualifiant sa position sur l’Ukraine de théâtre de campagne.

Mais ces opinions sont minoritaires dans le Vieux Monde, où les sentiments dominants concernant le retour de Trump sont la peur et l’anxiété. « Trump est un cauchemar », a déclaré un diplomate européen qui a bénéficié de l’anonymat pour discuter de politique dans un autre pays. « Ce n’est pas quelque chose auquel on peut vraiment se préparer. »

Compte tenu des enjeux, on pourrait supposer que les dirigeants européens travaillent d’arrache-pied sur un plan « briser le verre » à mettre en œuvre en cas de victoire de Trump. Mais d’après POLITICO, à partir de conversations avec près de deux douzaines de diplomates, d’experts et de responsables gouvernementaux européens, aucun plan de ce type n’existe et aucun n’est en vue.

« C’est une forme de somnambulisme », a déclaré Ulrich Speck, analyste en politique étrangère basé à Berlin. « Nous avons [French President Emmanuel] Le somnambulisme de Macron, qui rêve d’autonomie et de souveraineté. Nous avons le somnambulisme allemand, qui est un déni. Et puis nous avons le somnambulisme britannique, qui est le détachement.

« Mais il n’y a aucun effort réel pour assumer la responsabilité de ce qui pourrait arriver. »

Prêt, prêt, préparez-vous

Il y a un aspect dans lequel l’attitude des Européens à l’égard de Trump a changé : ils ne sont plus dans le déni.

Début 2016, lorsqu’un journaliste de POLITICO, un peu moins grisonnant, a été invité à faire le tour des ambassades et des groupes de réflexion européens pour poser des questions sur l’élection de Trump, plusieurs responsables ont expliqué avec hauteur que la question ne valait pas la peine d’y répondre car il n’avait aucune chance.

Ce n’est pas le cas en 2023. Les Européens sont parfaitement conscients de la possibilité d’un remaniement de Trump, et la plupart des responsables de POLITICO ont parlé pour cet article et ont appelé le bloc à se préparer.

« L’Europe doit être prête à faire face à toute situation liée aux résultats des élections américaines », a déclaré l’ancien président français François Hollande à POLITICO en réponse aux questions envoyées par courrier électronique.

« Dans une démocratie, il y a toujours le risque que le pire candidat soit élu », a-t-il ajouté. « Ce sont les gens qui décident. Trump a été président. Il peut redevenir président, même s’il fait aujourd’hui face à de nombreux ennuis juridiques. Nous devons nous préparer à une prise de distance des États-Unis par rapport aux affaires européennes et à un éventuel éclatement de l’alliance transatlantique.»

Plusieurs diplomates européens ont adopté la même note de réalisme stoïque. « C’est de plus en plus présent à l’esprit des gens. Nous devons nous préparer à toutes les éventualités et éviter la situation de 2016, où nous n’étions pas préparés au Brexit et à Trump », a déclaré un deuxième diplomate européen qui a obtenu l’anonymat pour discuter de politique dans un autre pays.

Lorsqu’on lui a demandé si une deuxième présidence Trump serait différente de la première, le deuxième diplomate a déclaré que l’Europe devrait se préparer au pire. « Qui acceptera de travailler avec lui étant donné son bilan sur la façon dont il traite les gens et comment il les trahit ? Comment peut-il avoir une équipe solide ? Avec tout le monde, il s’est pratiquement séparé. Et tout le monde a écrit des livres pour le dénigrer. Même les fous écrivaient des livres.

À ce malaise s’ajoute le sentiment qu’un Trump réélu pourrait se sentir invincible. L’ancien président a été destitué à deux reprises et fait face à plusieurs inculpations pénales, dont une pour avoir nié les résultats des élections de 2020. Si rien de tout cela ne l’empêche de prendre ses fonctions, ont soutenu plusieurs responsables européens, pourquoi devrait-il ressentir des contraintes sur son comportement ?

La perspective du retour de Trump est particulièrement irritante pour l’Allemagne, cible fréquente de ses attaques. Ayant été pris au dépourvu pour son élection en 2016, les hommes politiques allemands sont désireux de ne pas répéter la même erreur – d’où le récent voyage de la ministre des Affaires étrangères Annalena Baerbock au Texas, où elle a rencontré le gouverneur républicain Greg Abbott.

Malgré ces efforts, Norbert Röttgen se montre pessimiste quant à l’état de préparation de son gouvernement. Le haut responsable du parlement allemand, qui exerce une grande influence sur la politique étrangère de son pays, a déclaré qu’il ne s’attendait pas à une victoire de Trump en 2016, et que personne dans le cercle restreint de la chancelière Angela Merkel non plus. Le manque de préparation a rendu particulièrement important pour Berlin de planifier le retour de Trump. Mais il a déclaré : « Le gouvernement est en train de répéter cette erreur. »

Pour préparer le retour de Trump, Röttgen a déclaré que le gouvernement fédéral allemand devrait collaborer de toute urgence avec ses partenaires européens pour développer une politique de défense indépendante. Malheureusement, je ne vois aucun signe de cette initiative au sein du gouvernement.»

Speck, l’analyste de politique étrangère, a fait écho au pessimisme de Röttgen quant au degré de préparation de l’Allemagne. Le débat sur la question de savoir si l’Allemagne devrait augmenter ses dépenses de défense « n’existe même pas », a-t-il déclaré. « Certains espéraient qu’avec le Tendance du temps [Berlin’s Ukraine-war-inspired pledge to ramp up military funding], l’Allemagne quitterait sa zone de confort et commencerait à prendre la sécurité plus au sérieux. Mais je ne vois aucun changement dans la donne.

D’autres gouvernements européens tentent également d’établir des contacts avec leurs homologues républicains. Des diplomates de trois pays de l’UE ont déclaré que leur personnel à Washington intensifiait ses contacts avec les responsables républicains de la Chambre et du Sénat à tous les niveaux. L’un d’entre eux a souligné les efforts diplomatiques parallèles, tels que le voyage de l’ancien Premier ministre britannique Boris Johnson au Texas en mai, comme exemples de la préparation de Londres au retour potentiel de Trump.

Jacek Saryusz-Wolski, député européen du parti Droit et Justice polonais, a déclaré que son camp accueillerait favorablement la réélection de Trump. « Notre expérience avec Trump 1 a été bonne », a-t-il déclaré. « Sous Trump, nous avons obtenu des progrès sur la présence physique des troupes américaines en Pologne, ainsi que sur la base que nous avons baptisée Fort Trump. »

La Pologne est l’un des alliés les plus fidèles de l’Ukraine en Europe depuis le début de l’invasion de Moscou, même si les relations se sont détériorées ces dernières semaines en raison d’une querelle sur les exportations de céréales. On lui a demandé si Varsovie s’inquiétait Les promesses de Trump Pour mettre fin à la guerre en Ukraine « en un jour » via un accord avec Poutine, Saryusz-Wolski a qualifié ce commentaire de posture électorale.

« Nous ne sommes évidemment pas naïfs, les choses pourraient changer », a-t-il déclaré. « Mais si le changement [of U.S. leadership] se produit, nous nous attendons à ce que l’État américain profond l’emporte sur les promesses électorales.

Dans le même temps, plusieurs responsables européens ont souligné les efforts déjà entrepris par les gouvernements de l’UE pour renforcer l’indépendance stratégique du continent.

Ils ont fait valoir que les puissances européennes n’ont pas seulement coordonné des livraisons massives d’armes à l’Ukraine, dépassant les États-Unis en termes de valeur totale du soutien fourni ; Les pays européens ont également considérablement augmenté leur production de munitions sur le continent dans le cadre d’un effort coordonné par le Français Thierry Breton, commissaire européen chargé de la politique industrielle.

« Les Européens ont déjà fait beaucoup, plus que ce que la plupart des gens auraient pu imaginer », a déclaré Toomas Hendrik Ilves, ancien président de l’Estonie. « Il suffit de regarder la quantité d’armes européennes sur le champ de bataille en Ukraine. »

Maintenant, c’est un discours fou

Mais il y a une grande différence entre dépenser un peu plus pour la défense et se préparer sérieusement à ce que Trump pourrait récolter en Europe – notamment s’il tente de tenir sa promesse de conclure un accord avec Poutine pour mettre fin à la guerre en Ukraine.

Une telle décision couperait non seulement l’herbe sous le pied des Ukrainiens, qui pourraient ressentir d’énormes pressions pour céder une partie de leur territoire, mais serait également humiliante pour les puissances européennes qui ont jeté leur dévolu sur Kiev.

Dans de telles circonstances, il serait « difficile d’imaginer » que les Européens restent unis sur l’Ukraine », a déclaré François Heisbourg, conseiller principal pour l’Europe à l’Institut international d’études de sécurité. «Ils pourraient essayer d’aider l’Ukraine, mais ils se retrouveraient tout d’un coup contre les Etats-Unis parce qu’il s’agit d’un accord négocié par Trump. C’est un scénario très noir.

Même un tel accord ne serait probablement que le début de ce que Trump pourrait faire aux relations transatlantiques. En 2018, Trump a évoqué la possibilité de retirer Washington de l’OTAN et de laisser les Européens se débrouiller seuls – une ligne d’action dont il n’a dévié que grâce à l’intervention du conseiller à la sécurité nationale de l’époque, John Bolton, et du général Jim Mattis.

S’il est réélu, il semble peu probable que Trump invite des personnalités similaires dans son cabinet, surtout compte tenu de la manière dont des personnes telles que Bolton l’ont critiqué dans des livres après avoir quitté l’administration.

Le résultat est qu’un Trump réélu pourrait tout faire, y compris se retirer de l’OTAN. C’est une perspective terrifiante pour les Européens qui comptent sur la garantie de sécurité américaine depuis 78 ans – à tel point que peu de diplomates et de responsables sont prêts à théoriser sur ce que cela pourrait signifier pour l’avenir de l’Europe.

Les analystes de la sécurité qui souhaitent s’y rendre dressent un tableau alarmant : soudainement privés du leadership stratégique américain, les pays européens seraient confrontés à d’énormes et intimidantes questions sur la manière de réorganiser l’alliance de sécurité. Qui serait responsable ? L’OTAN continuerait-elle d’exister ? Les pays européens feraient-ils des sacrifices sur leur modèle de protection sociale pour faire face à des dépenses de défense beaucoup plus élevées ?

Pour Rasmus Hindren, un expert finlandais en sécurité, il faudrait un « événement singulier » – à l’instar de la sortie de Washington de l’OTAN – pour que les Européens changent leur mentalité en matière de défense. Même dans ce cas, augmenter suffisamment les dépenses pour que l’Europe soit capable de se défendre, sans les États-Unis, contre une attaque russe conventionnelle constituerait un « problème majeur » à court terme.

Se pose ensuite la question du leadership : qui serait en charge d’une alliance de sécurité européenne ? Paris? Berlin? Varsovie ? Une sélection tournante des capitales européennes ? Et où seraient hébergés les dirigeants militaires européens, étant donné ce que Hindren a appelé un « manque de culture stratégique » au sein de l’exécutif de l’UE ? Il est difficile d’imaginer une solution, a-t-il déclaré, étant donné l’hostilité entre les puissances européennes et le fait que certains pays, comme la Pologne, font plus confiance à Washington qu’à Bruxelles.

Un exemple typique : l’évolution rapide des relations entre Berlin et Varsovie. Ces derniers jours, le gouvernement polonais de droite a multiplié les appels à des réparations de la Seconde Guerre mondiale de la part de l’Allemagne, tandis que Berlin a déclaré qu’il imposait des contrôles à sa frontière avec la Pologne dans le contexte d’un scandale de visa contre de l’argent à Varsovie.

« Il y a ce manque de confiance entre certains pays et envers Bruxelles qui compliquerait les choses », a déclaré Hindren, qui travaille maintenant pour le ministère finlandais de la Défense mais qui était membre de l’Atlantic Council lorsqu’il a parlé à POLITICO pour cet article. « J’espère que si la situation était vraiment difficile, les Européens feraient ce qu’il faut, mais ce ne serait pas facile étant donné la situation polarisée. »

En cas d’ocalypse Trump dans les relations transatlantiques, Speck voit émerger une véritable scission dans la sécurité de l’Europe…