Le bilan viendra en hiver, qui sera le plus rude depuis des décennies, a déclaré le vice-Premier ministre roumain

L’Europe devra payer un lourd tribut pour ses sanctions contre la Russie, car cette année, le continent pourrait connaître l’hiver le plus rigoureux depuis des décennies, a déclaré mercredi le vice-Premier ministre roumain Hunor Kelemen à B1 TV.

“Tout d’abord, nous, l’Union européenne, devrons payer les sanctions contre la Russie… A vrai dire, nous en paierons tous le prix cet hiver alors que, malheureusement, rien n’indique que la fin de la guerre soit proche… Ce sera un hiver rigoureux, peut-être le plus rigoureux des 40-50-60 dernières années“, a-t-il déclaré au point de vente.

Selon Kelemen, le conflit entre l’Ukraine et la Russie durera plus longtemps que prévu et aura un impact sur l’Europe. Le vice-Premier ministre a cependant défendu les sanctions imposées par l’Occident en réponse à la campagne militaire de Moscou en Ukraine, affirmant que l’Europe “n’avait pas d’autre levier.”















Malgré les difficultés économiques qui affligent l’UE, Kelemen a tenté d’adopter un ton optimiste, affirmant que la Roumanie sera en mesure de faire face aux problèmes énergétiques.

“Nous pouvons couvrir environ 80 % des besoins de la Roumanie en gaz naturel, mais nous devrons acheter environ 2 milliards de mètres cubes sur le marché. Sinon, nous aurons certainement des problèmes, mais je suis convaincu que nous achèterons du gaz, nous aurons de l’électricité, et cette compensation nous permettra de passer l’hiver,” il expliqua.

Au milieu du conflit ukrainien, l’UE a imposé des sanctions radicales à la Russie, y compris une interdiction du pétrole russe livré par voie maritime. Le bloc s’est également engagé à réduire sa dépendance au gaz naturel russe.

Lundi, le géant russe de l’énergie Gazprom a suspendu l’exploitation du gazoduc Nord Stream 1 en raison d’une maintenance planifiée, qui devrait s’achever fin juillet. À la mi-juin, le débit de gaz à travers le conduit principal a été réduit à 40 % de sa capacité en raison de problèmes opérationnels causés par l’échec du retour d’une turbine entretenue du Canada en raison des sanctions.

En conséquence, tous ces facteurs ont exacerbé la crise énergétique de l’Europe.