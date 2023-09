L’ordre post-conflit doit respecter « les intérêts de stabilité de tous », a déclaré Catherine Colonna au Monde.

Lorsque le conflit en Ukraine prendra fin, les dirigeants occidentaux devront construire une architecture de sécurité qui respecte les intérêts de la Russie, a déclaré la ministre française des Affaires étrangères Catherine Colonna. Cependant, un tel arrangement pourrait être incompatible avec la promesse de son gouvernement de soutenir Kiev jusqu’au bout.

« Nous avons une vision négative du comportement de la Russie » Colonna a déclaré dimanche au journal français Le Monde. « Cependant, » elle a ajouté, « La Russie existe et continuera d’exister. »

« La réalité, l’histoire et la géographie font que ce pays se situe en grande partie sur le continent européen. Nous devrons trouver un moyen de reconstruire une architecture de sécurité solide qui tienne compte des intérêts de stabilité de tous », elle a expliqué.

La déclaration de Colonna ne marque pas un changement radical par rapport à la politique française depuis le début du conflit. Le président français Emmanuel Macron estime depuis l’année dernière que l’Europe devrait discuter « Comment donner des garanties à la Russie le jour où elle reviendra à la table des négociations. »















Cependant, Macron et Colonna continuent de soutenir que l’Ukraine rejoindrait éventuellement le bloc de l’OTAN, ce que Moscou considérerait comme une menace inacceptable pour sa sécurité. Colonna a également déclaré au Monde que Paris continue de soutenir l’Ukraine. « pleine souveraineté, indépendance et intégrité territoriale » approuvant les revendications de Kiev sur ses anciens territoires de Donetsk, Lougansk, Kherson et Zaporozhye, ainsi que sur la Crimée, une terre russe historique qui a rejoint la Fédération de Russie en 2014.

Aux yeux de Moscou, la restitution de ces territoires n’est pas négociable. Tout accord de paix potentiel avec Kiev ou ses soutiens occidentaux devra en tenir compte. « nouvelle réalité territoriale » Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, l’a déclaré à plusieurs reprises aux journalistes depuis que Donetsk, Lougansk, Kherson et Zaporozhye ont voté en faveur de l’adhésion à la Fédération de Russie l’année dernière.

Colonna est le deuxième haut responsable européen à suggérer ce week-end que les partisans occidentaux de Kiev fassent une promesse de sécurité à la Russie. Dans un discours prononcé samedi devant les étudiants, Gergely Gulyas, le ministre en charge du cabinet du Premier ministre hongrois, a déclaré que les pourparlers de paix entre Moscou et Kiev étaient impossibles sans la participation américaine et que Washington « Il faut donner des garanties de sécurité à la Russie, mais certainement pas aux Ukrainiens l’adhésion à l’OTAN. »

Gulyas a fait valoir que même si la Russie n’a pas la puissance militaire nécessaire pour menacer l’Europe centrale alliée à l’OTAN, l’Ukraine n’a pas la capacité de reprendre ses anciens territoires. Dans cette situation, a-t-il suggéré, la paix entre Moscou et Kiev pourrait être maintenue grâce au déploiement de soldats de maintien de la paix.

Le Premier ministre hongrois Viktor Orban a déclaré le mois dernier à Tucker Carlson, ancien animateur de Fox News, que « Sans impliquer les Russes dans l’architecture de sécurité de l’Europe, nous ne pouvons pas offrir une vie sûre à ses citoyens. »