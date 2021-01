L’Alliance transatlantique a traversé une période difficile sous le président américain sortant Donald Trump, l’armée américaine prévoyant des changements majeurs dans son empreinte en Europe.

Ces changements incluent un retrait important des bases en Allemagne qui ont soulevé des problèmes de sécurité sur le continent, plus de troupes en Pologne ainsi qu’un transfert potentiel de sa base militaire de Turquie vers la Grèce suite à la décision d’Ankara de déployer des missiles russes S-400. .

Maintenant, les dirigeants de l’UE peuvent être soulagés que Biden fasse tout ce qu’il faut pour rétablir les liens traditionnels, mais cela ne signifie pas que les priorités américaines changeront radicalement.

Nous avons discuté avec l’ancien chef de l’OTAN Anders Fogh Rasmussen de ce à quoi s’attendre du nouveau commandant en chef à Washington.

Une question pour les membres de l’OTAN en Europe est de savoir si l’administration de Biden pourrait restaurer la réputation des États-Unis d’être le gardien des démocraties occidentales et de l’ordre mondial avant Trump.

Rasmussen pense que les États-Unis pourraient se réaffirmer, mais que l’Europe ne devrait pas s’attendre à un retour à l’ère Obama-Bush-Clinton.

« Les Européens ne devraient pas s’attendre à se tirer d’affaire simplement parce que Biden a pris la présidence. Par exemple, en Europe, nous devrions respecter notre engagement d’investir au moins 2% de notre production dans la défense », explique Rasmussen, « et Biden continuera à faire pression pour cela. «

L’Europe est confrontée à de multiples défis provenant de sources traditionnelles de menaces contre l’OTAN de Moscou, mais de plus en plus de Pékin.

Pour Rasmussen, la Chine, en tant que puissance montante, est le plus grand défi.

« La Chine fait fléchir ses muscles non seulement dans le voisinage proche de la mer de Chine méridionale, elle a puni les Australiens. »

Il ajoute que chaque fois que des critiques sont soulevées, les diplomates chinois «élèvent la voix et critiquent les gouvernements européens, et nous les verrons faire du chantage et désigner des pays européens individuels».

Le défi pour l’Europe vis-à-vis de la Chine sera de rester unie derrière une politique unique sur la Chine.

« Il est de plus en plus difficile pour l’Union européenne de parvenir à l’unité lorsqu’il s’agit de critiquer le gouvernement chinois et le récent accord d’investissement chinois de l’UE ne fera qu’amplifier ce problème », déclare Rasmussen.

Rasmussen estime que la Chine tire plus que de simples avantages économiques de l’accord d’investissement UE-Chine.

« Ils ont divisé l’UE et les États-Unis et ils ont veillé à ce qu’il soit de plus en plus difficile pour l’UE de critiquer le manque de respect des droits de l’homme en Chine », a-t-il ajouté.

Concernant la Russie, Rasmussen pense que l’Europe devrait accroître la pression sur la Russie «pour qu’elle cesse de déstabiliser l’Ukraine orientale». Il souhaite également voir le projet de ligne de conduite Nord Stream 2 mis sur la glace, ajoutant «Je pense que l’Europe sera confrontée à une pression similaire de la part des États-Unis».