L’épidémie de COVID-19 reste « fragile » dans toute la région européenne, a déclaré jeudi l’Organisation mondiale de la santé, alors que les cas augmentent en Europe centrale, dans les Balkans et dans le Caucase.

« Nous ne pouvons pas dire que nous sommes dans une situation stable dans toute la région pour le moment », a déclaré le Dr Catherine Smallwood du Programme des urgences sanitaires de l’OMS lors d’une conférence de presse.

La région européenne de l’OMS, qui comprend certains pays d’Asie, représente 40% des cas mondiaux, a déclaré le Dr Hans Kluge, directeur régional de l’OMS pour l’Europe, avertissant que l’augmentation des cas en Europe centrale et méridionale était « très préoccupante ».

La Géorgie, la Serbie, le Luxembourg et la Croatie ont le plus grand nombre cumulé de cas de COVID-19 pour 100 000 habitants au cours des deux dernières semaines.

Le taux d’incidence de la Serbie est en hausse de 121% au cours de cette période de deux semaines, avec un total de 191 356 cas confirmés. La Serbie enregistre environ 7 000 cas par jour de virus.

Récemment, les deux plus hauts chefs religieux serbes sont décédés des suites d’un coronavirus, de nombreux pleureurs assistant aux funérailles, ce qui alimente les inquiétudes selon lesquelles le laxisme des restrictions dans la communauté religieuse aggraverait la propagation du virus.

Le Dr Kluge a souligné qu’il fallait des restrictions sur les grands rassemblements, appelant « les rassemblements religieux comme les funérailles de masse » lors d’une conférence de presse.

L’un des « problèmes clés » qui fonctionne, à savoir « la faible technologie [and] Le port de masque généralisé et un contrôle strict des rassemblements sociaux, y compris des rassemblements religieux comme les funérailles de masse, sont bon marché », a déclaré le Dr Kluge.

La Croatie a quant à elle enregistré environ 139 000 cas de COVID-19 et enregistre environ 3 000 nouveaux cas positifs par jour pour une population d’environ quatre millions de personnes.

Le Premier ministre Andrej Plenković a récemment été testé positif au virus. Le ministre de la Santé du pays avait également été testé positif.

Plenković avait annoncé de nouvelles restrictions, notamment la fermeture de bars et de restaurants et la limitation des rassemblements à partir de la fin novembre, mesures qui resteront en place jusqu’au 21 décembre au moins.

D’autres pays des Balkans et de la région du Caucase connaissent également une augmentation des cas, a déclaré le Dr Smallwood lors de la conférence de presse de l’OMS dans la région européenne.

Les pays d’Europe occidentale, quant à eux, constatent des améliorations avec la baisse des hospitalisations dans les pays qui ont pris des mesures sévères pour lutter contre le virus, certains prévoyant de sortir des verrouillages avant la saison des vacances.

Mais les experts de l’OMS ont averti que COVID « n’est pas parti » et « ne partira pas ».

«Pendant les périodes de Noël et des vacances d’hiver, il y a un potentiel, un potentiel très réel qui devienne encore plus problématique à mesure que les gens essaient de se rassembler», a déclaré le Dr Smallwood lors de la réunion.

Il y a eu plus de 90 millions de cas de COVID-19 et plus de 427 000 décès signalés dans la Région européenne de l’OMS.

« Le virus a encore le potentiel de faire d’énormes dégâts », a déclaré le Dr Kluge, mais a salué les résultats prometteurs des vaccins candidats, affirmant que leur « récompense » pourrait potentiellement « changer la donne ».