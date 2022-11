L’Europe ne parvient pas à donner des détails sur le plafond des prix du gaz

BRUXELLES – Les ministres européens de l’énergie n’ont pas réussi à trouver un compromis sur le plafonnement des prix du gaz naturel après des discussions “houleuses”, “laides” et “difficiles”.

Les 27 dirigeants de l’UE ont convenu fin octobre d’apporter leur soutien politique à une limitation des prix du gaz naturel après des mois et des mois de discussions sur la meilleure façon de lutter contre la crise énergétique actuelle.

La Commission européenne, le bras exécutif de l’UE, et les ministres de l’énergie du bloc ont ensuite été chargés de résoudre leurs divergences plus spécifiques et pratiques sur la mesure.

Pourtant, les divergences sont si vives à Bruxelles cette semaine que les ministres de l’énergie ne sont pas parvenus à trouver un compromis et ont au contraire convoqué une nouvelle réunion d’urgence pour la mi-décembre.

“La tension était palpable”, a déclaré à CNBC par téléphone un responsable de l’UE, qui a suivi les discussions mais a préféré rester anonyme en raison de la nature sensible des pourparlers. Le même responsable a déclaré que les conversations étaient “très difficiles” en raison d’un “faux plafond de prix”.

Pour tenter d’embarquer tout le monde, la Commission européenne a proposé un plafond à 275 euros par mégawattheure. Le plafond n’entrerait également en vigueur que lorsque les prix seraient supérieurs de 58 euros (60,46 $) au prix de référence mondial du GNL (gaz naturel liquéfié) pendant 10 jours de bourse consécutifs sur une période de deux semaines.