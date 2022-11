L’Europe montre un front uni contre la loi sur la réduction de l’inflation de Biden

Le ministre fédéral allemand des Finances Christian Lindner (L) et le ministre français de l’Économie, des Finances et de la Relance Bruno Le Maire (R) ont tous deux critiqué la loi américaine sur la réduction de l’inflation pour sa discrimination à l’égard des entreprises européennes.

“Chaque ministre a convenu qu’il s’agit d’un sujet de préoccupation au niveau européen et qu’il faut voir quelle est la meilleure réponse”, a déclaré un responsable de l’UE, qui a suivi les discussions des ministres mais a préféré garder l’anonymat en raison du caractère sensible de la question. problème, a déclaré à CNBC.

La législation américaine radicale, qui a été approuvée par les législateurs américains en août et comprend un montant record de 369 milliards de dollars de dépenses pour les politiques climatiques et énergétiques, a été discutée mardi par les 27 ministres des finances de l’UE. Cela est intervenu après que la Commission européenne, le bras exécutif de l’UE, a déclaré qu’il y avait de “sérieuses inquiétudes” concernant la conception des incitations financières dans le paquet.

Les responsables sud-coréens ont également fait part de préoccupations similaires à l’Europe, étant donné que l’ensemble de mesures aux États-Unis pourrait également restreindre Hyundai et d’autres de faire des affaires en Amérique.

Un deuxième responsable de l’UE, qui a également suivi les discussions des ministres mais a préféré rester anonyme en raison de la nature sensible de la question, a déclaré que les conversations n’étaient “pas très profondes” – soulignant l’unité entre les ministres à un niveau plus large.

Le même responsable a déclaré que le ministre français des Finances, Bruno Le Maire, avait déclaré à ses homologues qu’il ne demandait pas une décision négative ferme contre les amis américains de l’UE, mais plutôt un « signal d’alarme » pour ses homologues européens qui ont besoin de protéger les intérêts des entreprises européennes.

Plus tôt lundi, Le Maire a déclaré à CNBC: “Nous devons être très clairs, très unis et très forts dès le début en expliquant [to] nos partenaires américains [that] ce qui est en jeu derrière cette loi sur la réduction de l’inflation, c’est la possibilité de préserver des conditions de concurrence équitables entre les États-Unis et l’Europe.”

“Les règles du jeu équitables sont au cœur des relations commerciales entre les deux continents et nous ne voulons voir aucune sorte de décision qui pourrait nuire à ces règles du jeu équitables”, a-t-il déclaré.