Les couleurs du drapeau biélorusse ont été projetées dans le ciel au-dessus de la capitale lettone en signe de soutien au mouvement d’opposition biélorusse.

Riga n’était que l’une des nombreuses villes à répondre à un appel à faire du 7 février la Journée de solidarité au Bélarus.

La demande est venue de Svyatlana Tsikhanouskaya, le chef du mouvement d’opposition qui est en exil en Lituanie depuis le résultat contesté des élections d’août qui a vu l’homme fort Alyaksandr Lukashenka revenir au pouvoir.

« Les gens sortiront pour protester le jour de l’Assemblée populaire de toute la Biélorussie (qui discutera des perspectives de développement du pays) parce qu’ils se rassemblent déjà chaque semaine dans les cours et les districts malgré les détentions et la répression », a déclaré Tsikhanouskaya dans une vidéo. «Ils sont bien plus que les 2 700 délégués qui tentent de remplacer la voix du peuple».

Elle a recommandé d’organiser des rassemblements, d’afficher un soutien sur les réseaux sociaux, d’écrire des lettres aux prisonniers politiques et d’éclairer les façades des bâtiments en rouge et blanc – les couleurs du mouvement d’opposition biélorusse.

Tsikhanouskaya a également invité les gens à se joindre à une conférence de solidarité en ligne le 6 février, qui comprenait des discussions sur la Biélorussie et le lancement des ambassades du peuple biélorusse.

Un soutien généralisé

Le ministre tchèque des Affaires étrangères, Tomas Petricek, qui a participé à la conférence, a déclaré au service biélorusse de RFE / RL que le ministère exprimerait son inquiétude « au sujet de la répression que nous constatons encore en Biélorussie » pour marquer la Journée de solidarité.

La chancelière allemande Angela Merkel, dans son podcast hebdomadaire du 6 février, a déclaré qu’elle avait été « profondément impressionnée » par le mouvement démocratique du Bélarus.

« Le calcul de ceux qui étaient au pouvoir semblait être que le monde oublierait ces braves gens. Nous ne pouvons pas laisser cela se produire », a déclaré Merkel, ajoutant que le gouvernement biélorusse devait mettre fin à la violence contre les manifestants pacifiques.

La déclaration de victoire de Loukachenka à l’élection présidentielle d’août a été vivement contestée et a déclenché des manifestations continues qui ont vu des dizaines de milliers de personnes descendre dans la rue pour exiger sa démission.

Il dirige le pays depuis 1994, mais il nie tout acte répréhensible et refuse de négocier avec l’opposition sur la démission ou la tenue de nouvelles élections.

L’Union européenne, les États-Unis, le Canada et d’autres pays ont refusé de reconnaître Loukachenka comme le leader légitime du Bélarus