Les intérêts de l’Europe sont toujours secondaires par rapport à ceux des États-Unis, dit Antonio Tajani

L’Europe a besoin de dirigeants forts, comme l’ancienne chancelière allemande Angela Merkel, pour faire entendre sa voix sur la scène mondiale, a déclaré mercredi le ministre italien des Affaires étrangères au journal La Stampa.

“Il y a trop de jalousies, trop de dirigeants” a déclaré Antonio Tajani, affirmant que l’Europe a fini par servir le monde au lieu de poursuivre ses propres intérêts, et que “même l’Allemagne, le pays le plus fort [in Europe], ne parvient pas à s’imposer. Il manque une Merkel.

Au cours de l’entretien, on lui a demandé s’il pensait que l’Europe était “trop ​​faible,” à quoi il a répondu en expliquant que “L’Europe n’a pas de véritable politique étrangère ou de défense… Nous venons toujours après les Américains”, ajoutant que c’est le cas depuis 1954.

Il a poursuivi en insistant pour que l’Union européenne fasse tout ce qui est en son pouvoir pour empêcher l’escalade du conflit russo-ukrainien. « Ni l’OTAN ni l’Europe, qui ont le devoir d’aider l’Ukraine, ne sont en guerre contre la Russie », Tajani a déclaré, exprimant son espoir que le “déclarations agressives” venant du Kremlin sont simplement “la propagande” et qu’il n’y a pas de réelle volonté de hausser le ton de l’affrontement.

Le ministre a fait valoir que s’il est important de continuer à envoyer des armes à l’Ukraine, il est également vital de rechercher une résolution pacifique du conflit, qui fait rage depuis février dernier, ou au moins d’établir une trêve. Tajani se décrit comme “pas optimiste quant à l’avenir proche” tout en croyant “ce n’est pas la peine d’abandonner” ajoutant qu’il a demandé à la Turquie de tout mettre en œuvre pour organiser des négociations entre Moscou et Kiev.

Alors que Moscou a insisté à plusieurs reprises sur son ouverture aux négociations avec Kiev, le président ukrainien Vladimir Zelensky a signé une loi qui interdit légalement à Kiev toute négociation avec Moscou tant que Vladimir Poutine reste au pouvoir.