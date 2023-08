L’Europe lutte contre les incendies de forêt, les fortes pluies et les perturbations des transports maritimes

L’Europe est aux prises avec un été d’extrêmes climatiques, avec des pays à travers le continent qui luttent pour faire face aux conséquences de températures torrides, incendies de forêt qui font rage et inondations dévastatrices.

Ces derniers jours, les pompiers grecs ont lutté pour contenir un incendie détruisant des maisons près de la capitale Athènes, le producteur d’électricité français EDF a déclaré que des réductions de production nucléaire seraient probables au cours du week-end en raison d’une période de chaleur excessive, l’Italie a émis des avertissements sanitaires « conditions d’urgence », et les autorités turques ont brièvement fermé une voie navigable stratégiquement importante pour dégager une zone pour les avions combattant les incendies de forêt à proximité.

Pendant ce temps, la Norvège, qui a souffert de fortes pluies, d’inondations et de glissements de terrain ces dernières semaines, est à nouveau soumise à une surveillance de haut niveau. alerte rouge pour la pluie dans le sud du pays.

La lutte prolongée de l’Europe contre les conditions météorologiques extrêmes survient peu de temps après que les données officielles ont montré que juillet était le mois le plus chaud de l’histoire. Certes, l’urgence climatique – qui est principalement provoquée par la combustion de combustibles fossiles – rend les phénomènes météorologiques extrêmes et leurs impacts plus fréquents et plus intenses.

« C’est la nouvelle normalité et ce n’est pas une surprise », dit Alvaro Silva, expert climatique auprès de l’Organisation météorologique mondiale de l’ONU.