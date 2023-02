L’Europe interdit le carburant diesel russe et d’autres produits pétroliers: “Refusez l’argent de Poutine pour sa guerre” – National

L’Europe a imposé dimanche une interdiction du carburant diesel russe et d’autres produits pétroliers raffinés, réduisant considérablement la dépendance énergétique vis-à-vis de Moscou et cherchant à réduire davantage les revenus des combustibles fossiles du Kremlin en guise de punition pour avoir envahi l’Ukraine.

L’interdiction s’accompagne d’un plafond de prix convenu par les démocraties alliées du Groupe des Sept. L’objectif est de permettre au diesel russe de continuer à circuler vers des pays comme la Chine et l’Inde et d’éviter une hausse soudaine des prix qui nuirait aux consommateurs du monde entier, tout en réduisant les bénéfices finançant le budget et la guerre de Moscou.

Le diesel est essentiel pour l’économie car il est utilisé pour alimenter les voitures, les camions transportant des marchandises, l’équipement agricole et les machines d’usine. Les prix du diesel ont été élevés en raison de la reprise de la demande après la pandémie de COVID-19 et des limites de la capacité de raffinage, contribuant à l’inflation d’autres biens dans le monde.

Les nouvelles sanctions créent une incertitude sur les prix alors que l’Union européenne des 27 pays trouve de nouveaux approvisionnements en diesel des États-Unis, du Moyen-Orient et de l’Inde pour remplacer ceux de la Russie, qui à un moment donné fournissait 10 % des besoins totaux en diesel de l’Europe. Ce sont des trajets plus longs que depuis les ports russes, étirant les pétroliers disponibles.

Les prix pourraient également être tirés à la hausse par la relance de la demande de la Chine alors que l’économie rebondit après la fin des restrictions draconiennes liées au COVID-19.

Le plafond de prix de 100 $ le baril pour le diesel, le carburéacteur et l’essence doit être appliqué en interdisant aux services d’assurance et d’expédition de traiter le diesel dont le prix dépasse la limite. La plupart de ces entreprises sont situées dans les pays occidentaux.

Cela fait suite à un plafond de 60 dollars le baril sur le brut russe qui est entré en vigueur en décembre et est censé fonctionner de la même manière. Les bouchons de diesel et d’huile pourraient être resserrés plus tard.





“Une fois que nous aurons fixé ces plafonds de prix, nous pourrons comprimer le prix russe et les nier, refuser l’argent (au président Vladimir) Poutine pour sa guerre sans une flambée des prix qui nuira aux économies occidentales et aux économies en développement”, a déclaré Thomas O’Donnell, un membre mondial du Wilson Center basé à Washington.

Le plafond du prix du diesel ne mordra pas immédiatement car il a été fixé à peu près à ce que le diesel russe négocie. Le principal problème de la Russie sera désormais de trouver de nouveaux clients, et non de contourner le plafond des prix. Cependant, le plafond vise à empêcher les gains russes de toute flambée soudaine des prix des produits pétroliers raffinés.

Les analystes disent qu’il pourrait y avoir une hausse des prix au départ alors que les marchés règlent les changements. Mais ils disent que l’embargo ne devrait pas provoquer une flambée des prix si le plafond fonctionne comme prévu et que le diesel russe continue d’être acheminé vers d’autres pays.





Le carburant diesel à la pompe est stable depuis début décembre, coûtant 1,80 euro le litre (7,37 $ le gallon) au 30 janvier, selon le rapport hebdomadaire sur le marché pétrolier publié par la commission exécutive de l’Union européenne. Les prix à la pompe en Allemagne, la plus grande économie de l’UE, ont chuté de 2,6 cents à 1,83 euro le litre (7,48 $ le gallon) au 31 janvier.

L’interdiction prévoit un délai de grâce de 55 jours pour le diesel chargé sur des camions-citernes avant dimanche, une étape visant à éviter de perturber les marchés. Les responsables de l’Union européenne affirment que les importateurs ont eu le temps de s’adapter depuis l’annonce de l’interdiction en juin.

La Russie a gagné plus de 2 milliards de dollars grâce aux ventes de diesel en Europe rien qu’en décembre, les importateurs semblant avoir fait le plein d’achats supplémentaires avant l’interdiction.

L’Europe a déjà interdit le charbon russe et la plupart du pétrole brut, tandis que Moscou a interrompu la plupart des expéditions de gaz naturel.