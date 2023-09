L’Europe fait face à la perspective d’une hausse des prix du gaz cet hiver

Vue aérienne du navire de stockage et de vaporisation de GNL « Höegh Esperanza » au terminal GNL de Wilhelmshaven. Alliance en images | Alliance en images | Getty Images

Les analystes de l’énergie mettent en garde contre une plus grande volatilité du marché du gaz et une hausse des prix alors que l’Europe se prépare à une nouvelle saison de chauffage hivernale. Les marchés européens du gaz ont constamment fluctué ces derniers mois, en raison de la chaleur extrême, de la maintenance des usines à gaz et, plus récemment, des mouvements sociaux dans les principales installations de gaz naturel liquéfié (GNL) en Australie. Les travailleurs des projets de gaz naturel Gorgon et Wheatstone du géant américain de l’énergie Chevron, en Australie occidentale, se sont mis en grève la semaine dernière, après un long conflit sur les salaires et la sécurité de l’emploi. Des arrêts de travail pouvant aller jusqu’à 11 heures devraient se poursuivre jusqu’à jeudi, date à laquelle l’action devrait s’étendre jusqu’à une grève totale de deux semaines. À l’heure actuelle, aucune autre négociation n’est prévue pour résoudre le différend, exacerbant les craintes qu’un arrêt prolongé de la production ne comprime les approvisionnements mondiaux. L’Australie est un acteur majeur sur le marché mondial du GNL – et même si la plupart de ses exportations sont destinées au Japon, à la Chine et à la Corée du Sud, les perturbations causées par les grèves entraîneront probablement une concurrence pour l’Asie et l’Europe pour le GNL d’autres fournisseurs.

L’incertitude quant aux événements futurs susceptibles d’affecter l’approvisionnement en gaz rend extrêmement difficile la prévision de la manière dont l’offre et la demande pourraient être équilibrées et de l’ampleur de la hausse des prix. Ana Maria Jaller-Makarewicz Analyste en énergie chez IEEFA

Le premier mois Le prix du gaz au hub néerlandais Title Transfer Facility (TTF), une référence européenne pour le commerce du gaz naturel, a augmenté de 1,4% mardi matin à 36,3 euros (38,91 dollars) par mégawattheure. Le contrat TTF s’est élevé à environ 43 euros le mois dernier en raison des craintes de grève. « La crainte d’un déséquilibre entre l’offre et la demande de gaz a dominé les marchés », a déclaré Ana Maria Jaller-Makarewicz, analyste en énergie à l’Institute for Energy Economics and Financial Analysis, un groupe de réflexion basé aux États-Unis. dit dans une note de recherche. Elle a déclaré que la combinaison d’une baisse de la consommation de gaz et du fait que l’Europe remplissait ses installations de stockage plus tôt que prévu avait contribué à empêcher les prix du gaz de monter en flèche jusqu’au sommet extraordinaire de 340 euros de l’été dernier. Toutefois, compte tenu de l’incertitude quant à l’évolution de la situation en Australie, Jaller-Makarewicz a déclaré que l’Europe devrait se préparer à davantage de volatilité et à une hausse des prix.

« Les marchés du gaz deviennent de plus en plus risqués : les prix du gaz et du GNL sont de plus en plus volatils et fortement affectés par des facteurs mondiaux », a déclaré Jaller-Makarewicz. « L’incertitude des événements futurs qui pourraient affecter l’approvisionnement en gaz rend extrêmement difficile de prédire comment l’offre et la demande pourraient être équilibrées et dans quelle mesure les prix pourraient augmenter. Comme l’ont montré les événements de l’année dernière en Europe, la seule façon pour les pays importateurs d’atténuer ce risque réside dans la réduction de leur consommation interne », a-t-elle ajouté.

« Très volatile »

L’UE atteint son objectif de remplir les installations de stockage de gaz à une capacité de 90 %, environ 2 mois et demi avant la date limite du 1er novembre. Cela laisse le bloc dans une position relativement forte pour faire face aux exigences de la prochaine saison de chauffage hivernale. Le dernier données Les données compilées par le groupe industriel Gas Infrastructure Europe montrent que les niveaux de stockage globaux de l’UE sont en moyenne remplis à près de 94 %. L’Agence internationale de l’énergie a cependant averti que même des sites de stockage complets ne constituent « aucune garantie » contre les conditions du marché pendant l’hiver. « Nos simulations montrent qu’un hiver froid, associé à un arrêt complet de l’approvisionnement en gaz russe vers l’Union européenne à partir du 1er octobre 2023, pourrait facilement raviver la volatilité des prix et les tensions sur le marché », a déclaré l’organisme de surveillance mondial de l’énergie dans son rapport annuel sur le marché du gaz. , publié le 17 juillet.

L’avertissement de l’AIE intervient alors que le bloc des 27 pays continue de se sevrer des exportations russes de combustibles fossiles après l’invasion à grande échelle de l’Ukraine par le Kremlin. Les analystes du cabinet de conseil politique Eurasia Group craignent que de « réelles perturbations » sur les marchés européens ne soient possibles, notamment des pannes dues à la tempête hivernale en Norvège et une coupure du reste du gaz russe vers l’Europe. Christyan Malek, responsable mondial de la stratégie énergétique et responsable de la recherche sur les actions pétrolières et gazières EMEA chez JPMorgan, a déclaré que la situation sur les marchés du gaz est « très volatile » et donc difficile à prévoir. Malek a déclaré que les marchés européens du gaz semblent tenir compte à la fois du fait que l’Europe atteint son objectif de stockage de gaz plus tôt que prévu et du risque qu’un hiver particulièrement froid puisse conduire à une « hausse massive » des prix d’ici la fin de l’année. « En tant que groupe, nous sommes relativement baissiers sur les prix du gaz », a déclaré lundi Malek à « Street Signs Europe » de CNBC. « Nous en sommes à 95 % de stockage d’ici la fin de l’année, et à 50 % d’ici mars de l’année prochaine. Qu’est-ce que cela signifie ? Cela signifie que nous disposons d’un assez bon tampon », a déclaré Malek, faisant référence au système européen de stockage. remplissage de ses installations de stockage de gaz. « Maintenant, s’il fait vraiment froid en hiver… nous avons un problème », a-t-il ajouté.

Une nouvelle unité flottante de stockage et de regazéification considérée comme cruciale pour l’indépendance énergétique de l’Italie est arrivée en Toscane le 19 mars 2023. Le projet Golar Tundra est un élément clé du plan italien visant à réduire sa dépendance au gaz russe après l’invasion de l’Ukraine. Filippo Monteforte | Afp | Getty Images