L’Europe fait face à des hivers terribles sans plafonnement des prix du gaz, prévient le ministre

Le ministre belge de l’Énergie, Tinne Van der Straeten, a prévenu que les 5 à 10 prochains hivers en Europe seront “terribles” à moins que l’Union européenne n’impose rapidement un plafond de prix sur les prix galopants du gaz.

“Les 5 à 10 prochains hivers seront terribles si rien n’est fait”, a déclaré Van der Straeten via Twitter dimanche. “Il faut agir à la source, au [the] niveau européen, et travailler sur le gel des prix du gaz.”

Van der Straeten a déclaré qu’un plafonnement des prix pourrait aider à réduire les factures d’énergie de 770 euros (764 $).

Ses commentaires interviennent au milieu des appels croissants au bloc des 27 nations pour lutter de toute urgence contre la montée en flèche des factures d’énergie des ménages et des entreprises.

Les prix du gaz ont atteint des niveaux records à la suite de l’assaut de la Russie en Ukraine, déclenchant un barrage sans précédent de sanctions punitives contre le Kremlin. Cela a également augmenté les prix de l’électricité.

Le gaz est une source majeure de production d’électricité.

Le Belge Van der Straeten a déclaré que le lien entre les prix du gaz et les prix de l’électricité nécessitait une réforme urgente.

“Le marché européen de l’énergie est défaillant et a besoin d’une réforme urgente”, a déclaré Van der Straeten. “Ce n’est plus tenable pour de nombreuses familles et entreprises. L’électricité est produite aussi bon marché que l’année dernière mais vendue à des prix records. En réformant, nous nous attaquons à des profits excédentaires exubérants.”

Elle a ajouté: “Le temps de parler est terminé, il est maintenant temps de décider.”