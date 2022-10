L’Europe face à la désindustrialisation et aux troubles sociaux, selon le Premier ministre belge

La flambée des prix de l’énergie entraînera des conséquences dramatiques à long terme sur le continent, a déclaré Alexander De Croo au Financial Times

L’Europe pourrait bientôt faire face à une réduction significative de l’activité industrielle et des troubles sociaux à moins que quelque chose ne soit fait pour baisser les prix de l’énergie avant l’arrivée de l’hiver, a averti le Premier ministre belge Alexander De Croo.

Dans une interview au Financial Times publiée jeudi, il a déclaré qu’à moins qu’il n’y ait une intervention sur les marchés du gaz, “nous risquons une désindustrialisation massive du continent européen et des conséquences à long terme qui pourraient en fait être très profondes.”



De Croo a insisté sur une approche à plusieurs niveaux de la crise du gaz, qui, selon lui, devrait inclure un plafonnement strict des prix du gaz naturel russe, des négociations avec des fournisseurs tels que la Norvège et l’Algérie, et une “dynamique” limiter le prix du gaz naturel liquéfié (GNL), qui, selon lui, pourrait être fixé légèrement au-dessus des prix aux États-Unis ou en Asie pour assurer la continuité des flux vers l’Europe.

Le dirigeant belge a également averti que les gouvernements doivent être “prudent” non seulement pour contrer la flambée de l’inflation, qui découle des prix élevés de l’énergie, mais aussi pour lutter contre le risque de troubles sociaux qui l’accompagne.

« Nos populations reçoivent des factures complètement folles. À un moment donné, ça va casser. Je comprends que les gens soient en colère. . . les gens n’ont pas les moyens de payer », De Croo a déclaré au FT.

Lire la suite Un pays de l’UE ferme un réacteur nucléaire

Ses commentaires interviennent après que des milliers de manifestants se sont rassemblés à Bruxelles fin septembre pour exiger des salaires plus élevés et des prix de l’énergie plus bas après qu’il a été révélé qu’environ 64% des citoyens du pays avaient peur de ne pas pouvoir payer leurs factures d’énergie qui avaient atteint une moyenne stupéfiante. de 700 € (690 $) par mois.

Le Premier ministre belge avait précédemment averti que “les cinq à dix prochains hivers seront difficiles” en Europe en raison des prix records du gaz, mais a déclaré que la Belgique supporterait la crise “si nous nous soutenons en ces temps difficiles.”

Les prix du gaz en Europe ont bondi plus tôt cette année après que la Russie a lancé son opération militaire en Ukraine fin février. Après que l’UE et d’autres pays occidentaux ont imposé des sanctions radicales à Moscou et ont lancé une campagne visant à se couper de l’approvisionnement énergétique russe, les prix du gaz ont atteint des niveaux records, entraînant une hausse de l’inflation globale sur le continent.