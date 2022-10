L’Europe éteint ses lumières de Noël pour réduire sa consommation d’énergie alors que la Russie maintient son approvisionnement en gaz

Un marché de Noël à Mayence, en Allemagne.

Les pays européens éteignent les lumières de Noël cette année pour réduire leur consommation d’énergie.

Une organisation allemande a suggéré d’avoir un arbre de Noël illuminé pour chaque communauté du pays.

La répression de la Russie sur l’approvisionnement en gaz de l’Europe a conduit à des mesures d’économie d’énergie sur le continent.

Les nations de toute l’Europe exhortent les gens à éteindre leurs lumières de Noël cet hiver pour économiser de l’énergie alors que la Russie limite les flux de gaz vers le continent.

C’est l’une des façons dont des pays comme l’Allemagne, le Portugal, le Danemark et l’Autriche tentent de réduire leur consommation d’électricité avant l’hiver alors que Moscou étouffe l’approvisionnement en gaz de l’Europe via le gazoduc Nord Stream, qui a été endommagé La semaine dernière.

Selon l’organisation environnementale allemande à but non lucratif, Deutsche Umwelthilfe, les lumières de Noël dans les maisons, les appartements et les villes devraient être débranchées cette année.

Le directeur général fédéral de Deutsche Umwelthilfe, Jürgen Resch, a déclaré à Insider dans un communiqué que la suggestion n’était pas seulement à la lumière de la pénurie d’énergie suite à l’invasion de l’Ukraine par la Russie, mais aussi pour des raisons de protection du climat.

“Une solution pourrait être la réduction de l’éclairage de Noël à un arbre illuminé par communauté”, a déclaré Resch.

Le secteur privé de l’éclairage consomme à lui seul plus de 600 millions de kilowattheures (kWh) d’électricité par an en Allemagne, soit autant qu’une ville moyenne de 400 000 habitants utilise en un an, a déclaré Resch.

Ce Noël pourrait finir par être très spécial si les gens prennent des décisions conscientes pour abandonner certaines choses, économiser de l’énergie et faire preuve de solidarité, a déclaré Resch à Insider, ajoutant que les communautés devraient envisager d’avoir un seul sapin de Noël allumé.

L’Allemagne n’est pas le seul pays qui pourrait s’assombrir en cette saison festive.

L’Autriche devrait retarder l’allumage des lumières sur les marchés de Noël de sa capitale, Vienne, par Bloomberg.

Pendant ce temps, le gouvernement portugais a récemment annoncé que l’éclairage de Noël ne doit être allumé que de 18h00 à minuit entre le 6 décembre et le 6 janvier.

Au Danemark, la durée de diffusion des lumières de Noël publiques dans la capitale, Copenhague, devrait être réduite de 60% en raison de la crise énergétique, Michael Gatten, directeur de l’association professionnelle KBH – Commerce et culture, a déclaré au radiodiffuseur danois Camion TV2.

Dans le même temps, les communautés de Chypre envisagent de supprimer les lumières de Noël pendant quatre à six semaines cette année, a déclaré Andreas Kitromilides, président de l’union des communautés. Stockwatch.

La Russie a coupé l’approvisionnement en gaz de l’Europe en représailles aux sanctions occidentales imposées à Moscou après l’invasion de l’Ukraine. La crise énergétique qui en a résulté a contraint les Européens Gouvernements, banqueset d’autres entreprises à mettre en œuvre des mesures d’économie d’énergie, comme utiliser moins d’eau chaude et éteindre les fontaines.

Les Italiens étaient invités à cuire leurs pâtes avec le poêle éteint pour réduire les factures d’énergie, tandis que la Finlande a dit aux gens de passer moins de temps dans les saunas et les douches pour économiser de l’énergie. Les boulangeries allemandes ont éteint leurs lumières pour protester contre la flambée des factures en même temps que les Britanniques étaient jeter 29 000 $ de poêles vintage pour lutter contre les coûts énergétiques exorbitants, par Bloomberg.