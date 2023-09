Le même porte-parole a ajouté : « La Chine accordera une attention particulière aux tendances protectionnistes de l’UE et aux actions de suivi, et sauvegardera fermement les droits et intérêts légitimes des entreprises chinoises ».

« Mais en attendant, il est clair que nous devons redoubler d’efforts pour garantir que notre industrie automobile reste très compétitive. Nous avons toujours été très fiers que les voitures les meilleures, les plus sûres et les plus propres soient fabriquées en Europe », a également déclaré Šefčovič. .

La part des voitures électriques fabriquées en Chine vendues en Europe a atteint 8 % cette année. Les responsables européens estiment que ce chiffre pourrait atteindre 15 % d’ici 2025.

En outre, les responsables européens ont noté que les prix des véhicules électriques fabriqués en Chine sont environ 20 % inférieurs à ceux fabriqués dans l’UE.

L’UE se concentre de plus en plus sur l’état du marché des véhicules électriques à l’approche d’une date limite pour interdire la vente de véhicules diesel neufs d’ici 2035.

« Nous travaillons beaucoup avec les filières batteries, avec les constructeurs automobiles et j’organise désormais différentes tables rondes industrielles [where] Je souhaite discuter encore plus étroitement avec l’industrie automobile européenne de ce dont elle a besoin et des domaines dans lesquels nous pouvons l’aider, afin que nous puissions réellement déployer davantage de modèles de véhicules électriques et être forts, non seulement sur les marchés européens, mais également sur les marchés mondiaux », a déclaré Šefčovič.

L’UE impose déjà une taxe de 10 % sur toutes les voitures importées. Les États-Unis imposent toutefois un droit plus élevé, de 27,5 %.