L’Europe est sur le point d’intensifier sa guerre du pétrole contre la Russie avec l’interdiction des produits

L’interdiction par l’Union européenne des exportations de produits pétroliers russes devrait entrer en vigueur le 5 février. Alliance de l’image | Alliance de l’image | Getty Images

L’Europe est une fois de plus sur le point d’augmenter la pression sur les revenus pétroliers de la Russie, cherchant à épuiser le trésor de guerre du président Vladimir Poutine alors que l’assaut du Kremlin en Ukraine qui dure depuis près d’un an se prolonge. Mais certains analystes de l’énergie craignent que les mesures proposées ne provoquent des “dislocations importantes du marché”. L’interdiction par l’Union européenne des exportations de produits pétroliers russes devrait entrer en vigueur le 5 février. L’embargo entrera en vigueur exactement deux mois après que l’Occident a pris de loin la mesure la plus importante pour réduire les revenus d’exportation de combustibles fossiles finançant la guerre de la Russie. Le Groupe des Sept a mis en place un plafond de prix de 60 dollars sur le pétrole russe le 5 décembre. Cela s’est accompagné de l’interdiction d’importer par l’UE du brut maritime russe, ainsi que des interdictions correspondantes d’autres partenaires du G-7. On pense que le prochain embargo de l’UE sur les produits pétroliers russes sera à la fois plus complexe et plus perturbateur que ce qui a précédé. Dans le cadre du sixième paquet de sanctions de l’Union européenne contre la Russie, adopté en juin dernierle bloc de 27 membres a imposé une interdiction d’achat, d’importation ou de transfert de pétrole brut et de produits pétroliers transportés par voie maritime depuis la Russie. Les restrictions sur le pétrole brut russe sont entrées en vigueur le 5 décembre, tandis que les mesures visant les produits pétroliers raffinés de Moscou s’appliqueront à partir du 5 février. Les analystes du cabinet de conseil en risques politiques Eurasia Group ont averti que l’interdiction imminente de l’UE “aura probablement un effet plus perturbateur que les sanctions précédentes de l’UE sur les importations de brut”.

Les inquiétudes concernant de nouvelles perturbations de l’approvisionnement surviennent au milieu des discussions concernant de nouveaux plafonds des prix du pétrole. L’UE et ses alliés du G-7 envisageraient un plafond de prix de 100 dollars le baril sur les produits pétroliers russes haut de gamme comme le diesel et un plafond de 45 dollars sur les produits à prix réduit comme le mazout et l’huile lubrifiante industrielle. Les seuils, signalé pour la première fois par Bloomberg la semaine dernièredevraient également entrer en vigueur le 5 février, bien que les chiffres puissent changer lors des pourparlers entre les États membres et les alliés du bloc. Un porte-parole de la Commission européenne, le bras exécutif de l’UE, a déclaré que les discussions entre les États membres étaient en cours mais a refusé de fournir plus de détails. “S’il est introduit, ce serait à la dernière minute, ce qui créerait potentiellement plus de confusion sur le marché”, ont déclaré les analystes d’Eurasia Group.

La Chine et l’Inde

“Nous nous attendons à des perturbations, en particulier immédiatement après l’interdiction, alors que les marchés de l’UE continuent d’aligner des approvisionnements alternatifs”, a déclaré Matthew Sherwood, analyste à l’Economist Intelligence Unit, à CNBC par e-mail. “Nous nous attendons également à ce que cela exerce une pression à la hausse sur les prix des produits pétroliers de manière plus générale.” Sherwood a déclaré que l’équipe d’EIU prévoyait un réacheminement des flux, Moscou envoyant plus de barils vers la Chine, l’Inde, le Moyen-Orient et l’Afrique, et l’Europe augmentant ses importations en provenance d’Inde, de Chine, du Moyen-Orient et des États-Unis. Cela, a-t-il ajouté, augmenterait probablement les coûts de transport.

La Russie a riposté aux mesures occidentales mises en place fin 2022 en interdisant les ventes de pétrole aux pays qui respectent le plafonnement des prix. Bureau de presse présidentiel | Spoutnik | Reuter

Les analystes de l’énergie avaient été sceptique quant à l’impact du plafonnement des prix du G-7 sur le pétrole russe, d’autant plus que Moscou avait pu rediriger une grande partie de ses expéditions maritimes européennes vers des pays comme la Chine, l’Inde et la Turquie. L’UE a exhorté l’Inde et la Chine à soutenir un plafonnement des prix du pétrole russe. Néanmoins, les importations de pétrole de l’Inde ont été signalé avoir atteint un record de cinq mois en décembre alors que le pays augmentait activement ses achats de brut russe, tandis que la Chine était considérée comme le deuxième acheteur d’Oural en janvier. “L’impact des sanctions sur les exportations de brut russe après deux mois d’embargo de l’Union européenne n’a pas été aussi dévastateur que certains l’avaient prédit”, a déclaré Stephen Brennock, analyste principal chez PVM Oil Associates à Londres, dans une note de recherche. Ses commentaires arrivent peu de temps après Reuters a rapporté que les chargements de pétrole des ports russes de la Baltique étaient sur le point de bondir de 50 % en janvier par rapport à décembre. “Pas mal pour le pays le plus sanctionné au monde”, a déclaré Brennock.

“Le même sort pourrait cependant ne pas attendre ses produits pétroliers raffinés”, a-t-il ajouté. “La Chine et l’Inde ont été une bouée de sauvetage pour les exportations russes de brut compte tenu de leurs grandes capacités de raffinage. Pourtant, cela signifie également qu’elles continueront à prendre du pétrole brut importé bon marché et à le traiter dans le pays plutôt que d’acheter du pétrole raffiné.” Les questions d’expédition et de tarification sont des préoccupations majeures en ce qui concerne l’interdiction par l’UE des exportations de produits pétroliers russes. En effet, c’est lorsque ces défis sont pris en compte que les analystes d’Eurasia Group pensent que l’interdiction des produits pourrait avoir un impact encore plus important sur les marchés que son prédécesseur, l’embargo sur le brut. On pense que le transport maritime des produits pétroliers russes est plus difficile car les pétroliers doivent être nettoyés en profondeur lorsqu’ils passent d’un carburant à un autre, par exemple de l’essence aux lubrifiants. Il nécessite également plus de navires que le secteur du brut puisque les pétroliers sont plus petits que les transporteurs de brut. “Cela créera des défis logistiques et des coûts de transport plus élevés si la Russie cherche à rediriger les flux de produits vers l’Asie, comme elle l’a fait avec le pétrole brut”, ont déclaré les analystes d’Eurasia Group.

“Un manque à gagner semble probable”