L’Europe est responsable de la crise du gaz selon Erdogan

Le dirigeant turc déclare que les pays européens seront confrontés à un hiver difficile cette année

L’hiver qui s’annonce pourrait s’avérer difficile pour les Etats européens et ils en sont eux-mêmes responsables, a averti mardi le président turc Recep Tayyip Erdogan lors d’une conférence de presse à Ankara.

Le dirigeant turc a déclaré aux journalistes que “L’Europe récolte ce qu’elle sème” en ce qui concerne les pénuries de gaz naturel qui sévissent dans la région et que l’attitude des pays envers le président russe Vladimir Poutine et les sanctions radicales imposées à Moscou sont à blâmer pour la crise actuelle.



« Je pense que l’Europe va passer cet hiver avec de sérieux problèmes. La Turquie, à ce stade, n’a pas de tels problèmes d’approvisionnement en gaz », a noté Erdogan.

La déclaration d’Erdogan intervient après que Moscou a averti d’une menace imminente “énorme tempête mondiale” causé par le « illogique et souvent absurde » mouvements des nations occidentales. Dans un communiqué publié lundi, le Kremlin a noté que les sanctions imposées par les États-Unis, l’UE et d’autres pays à la Russie se sont retournées contre la Russie et ont entraîné une grave crise énergétique ainsi qu’une inflation record en Occident.

Les prix du gaz naturel ont bondi de 30% lundi après que le gazoduc russe Nord Stream 1 n’a pas pu reprendre ses activités en raison de problèmes de maintenance liés aux sanctions. Le géant russe de l’énergie Gazprom, qui exploite le gazoduc, a déclaré que la route du gaz resterait fermée indéfiniment après qu’une inspection a révélé des problèmes techniques avec la turbine principale.

Moscou affirme que la seule chose qui empêche le gazoduc Nord Stream 1 de fonctionner à pleine capacité sont les sanctions imposées par l’Occident, tandis que Gazprom a également averti que les restrictions anti-russes entravent l’entretien régulier des équipements du gazoduc.

Les dirigeants européens ont accusé Moscou d’utiliser l’approvisionnement énergétique comme une arme géopolitique, tandis que le chancelier allemand Olaf Scholz a déclaré que la Russie ne pouvait plus être considérée comme un partenaire énergétique fiable.