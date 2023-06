L’Europe est le continent qui se réchauffe le plus rapidement au monde – rapport sur le climat

L’Europe est le continent qui se réchauffe le plus rapidement au monde – environ 2,3 degrés Celsius de plus l’an dernier qu’à l’époque préindustrielle.

L’Europe devrait se préparer à des vagues de chaleur plus meurtrières provoquées par le changement climatique, a déclaré lundi un rapport de grande envergure, notant que le continent qui se réchauffe le plus rapidement au monde était d’environ 2,3 degrés Celsius plus chaud l’an dernier qu’à l’époque préindustrielle.

La sécheresse qui ravage les cultures, les températures record à la surface de la mer et la fonte des glaciers sans précédent font partie des conséquences décrites dans un rapport de l’Organisation météorologique mondiale et du service Copernicus sur le changement climatique de l’Union européenne.

Le continent, qui s’est réchauffé deux fois plus que la moyenne mondiale depuis les années 1980, a connu son été le plus chaud jamais enregistré l’année dernière, des pays comme la France, l’Allemagne, l’Italie, le Portugal, l’Espagne et le Royaume-Uni ayant connu leur année la plus chaude jamais enregistrée.

Le monde s’est réchauffé en moyenne de près de 1,2 °C depuis le milieu des années 1800, déclenchant une cascade dévastatrice de conditions météorologiques extrêmes, notamment des vagues de chaleur plus intenses, des sécheresses plus graves dans certaines régions et des tempêtes rendues plus féroces par la montée des mers.

Les plus durement touchés sont les personnes les plus vulnérables et les pays les plus pauvres du monde, qui ont peu contribué aux émissions de combustibles fossiles qui font grimper les températures.

Mais les impacts deviennent de plus en plus graves à travers le monde, les régions de l’hémisphère nord et autour des pôles connaissant un réchauffement particulièrement rapide.

En Europe, les températures élevées « ont exacerbé les conditions de sécheresse sévères et généralisées, alimenté de violents incendies de forêt qui ont entraîné la deuxième plus grande zone brûlée jamais enregistrée et entraîné des milliers de décès excessifs liés à la chaleur », a déclaré le secrétaire général de l’OMM, Petteri Taalas.

Les températures à travers le continent ont augmenté de 1,5°C en 30 ans, de 1991 à 2021, selon le rapport sur l’état du climat en Europe 2022.

La chaleur intense a fait plus de 16 000 morts l’année dernière, selon le rapport, tandis que les inondations et les tempêtes ont représenté la plupart des 2 milliards de dollars de dommages causés par les conditions météorologiques et climatiques extrêmes.

« Malheureusement, cela ne peut pas être considéré comme un événement ponctuel ou une bizarrerie du climat », a déclaré le directeur de Copernicus, Carlo Buontempo, dans le rapport.

« Notre compréhension actuelle du système climatique et de son évolution nous informe que ces types d’événements font partie d’un schéma qui rendra les extrêmes de stress thermique plus fréquents et plus intenses dans toute la région. »

Des espoirs renouvelables

L’augmentation des températures a pesé sur les économies et les écosystèmes, selon le rapport.

Dans les Alpes, les glaciers ont connu une nouvelle perte de masse record pour une seule année en 2022, causée par des niveaux de neige hivernaux très bas, un été chaud ainsi que des dépôts de poussière saharienne soufflée par le vent.

L’histoire était similaire dans les océans, avec des températures moyennes à la surface de la mer dans l’Atlantique Nord les plus chaudes jamais enregistrées, avec des taux de réchauffement dans l’est de la Méditerranée, la mer Baltique et la mer Noire et le sud de l’Arctique plus de trois fois la moyenne mondiale.

Les vagues de chaleur marines – qui peuvent déplacer ou même tuer des espèces – ont également duré jusqu’à cinq mois dans plusieurs régions, dont la Méditerranée occidentale, la Manche et le sud de l’Arctique.

Les précipitations ont été inférieures à la normale sur une grande partie du continent, affectant la production agricole et les réserves d’eau tout en créant les conditions propices aux incendies de forêt.

L’année a vu la deuxième plus grande zone brûlée de la région jamais enregistrée, avec de grands incendies brûlant dans certaines parties de la France, de l’Espagne, du Portugal, de la Slovénie et de la République tchèque.

La réserve d’eau espagnole a diminué à moins de la moitié de sa capacité en juillet, la péninsule ibérique ayant connu sa quatrième année consécutive plus sèche que la moyenne en 2022.

Les agriculteurs n’ont pas pu irriguer leurs champs dans certaines régions de France, tandis que les conditions sèches ont frappé les récoltes de céréales et de raisins en Allemagne.

La sécheresse a également affecté la production d’énergie, entraînant des réductions de l’énergie hydroélectrique ainsi que de la production de certaines centrales nucléaires qui dépendent de l’approvisionnement en eau pour le refroidissement.

Mais, signe positif pour l’avenir, le rapport note que l’énergie éolienne et solaire a généré 22,3 % de l’électricité de l’Union européenne en 2022, dépassant pour la première fois le gaz fossile (20 %).

Le rapport indique que cela est dû à une combinaison de facteurs, notamment une « augmentation significative » de l’énergie solaire installée l’année dernière.

« Le solaire et le vent ont tendance à se compléter tout au long de l’année : le rayonnement solaire est plus élevé à la fin du printemps et en été, tandis que l’intensité du vent est généralement plus élevée en hiver », indique le rapport.

Bien qu’il n’y ait eu aucune tendance significative dans les régimes de vent ou de pluie en Europe au cours des 30 dernières années, le rapport indique qu’il y a eu une augmentation marquée de la lumière du soleil, 2022 ayant enregistré la plus grande quantité de rayonnement solaire depuis le début des enregistrements en 1983.