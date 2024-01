L’Europe est finie, condamnée à mort par ses élites trompées et de troisième ordre

Il est temps de pleurer la disparition de la vieille Europe. La pourriture est trop loin, le déclin trop prononcé, le welfarisme, la décadence, le pacifisme et la haine de soi trop enracinés, la boucle catastrophique est imparable. Une fois que l’Europe est le continent le plus riche et le plus avancé du monde, sa chute humiliante n’est que trop évidente pour le reste du monde, voire pour les Européens trompés.

Ses pathologies auto-infligées – échec économique catastrophique, inutilité géopolitique quasi totale, crise de migration et d’intégration et déficit démocratique béant – se sont désormais métastasées. Ils sont devenus trop complexes, trop intimidants pour que les élites européennes de troisième ordre envisagent même de s’y attaquer, et en particulier pour les politiciens égoïstes et démagogiques qui ont présidé avec tant d’insouciance à la désintégration sociale, à la « décroissance », aux militaires Potemkine et à une démographie épouvantable. L’Allemagne, la France, les Pays-Bas et ailleurs sont au bord d’une explosion sociale, les agriculteurs étant les derniers en date à se radicaliser.

Tout jeune Européen ambitieux ferait mieux de s’installer en Amérique, en particulier en Floride ou au Texas, anti-réveillés. Ils paieront moins d’impôts. Ils vivront une vie meilleure, plus heureuse et plus libre. Ils seront moins susceptibles d’être confrontés à une guerre totale. Leur niveau de vie sera considérablement plus élevé.

Dans cette lutte intra-occidentale qui dure depuis 248 ans entre les États-Unis et l’Europe, il n’y a eu qu’un seul vainqueur. L’Amérique est également malade, comme en témoignent sa propre décadence sociale, la montée de l’idéologie éveillée et la revanche absurde de la gériatrie entre Donald Trump et Joe Biden. Pourtant, contrairement à Paris, Berlin, Rome ou Bruxelles, il reste suffisamment de son esprit capitaliste, de son dynamisme, de son esprit d’entreprise, de son amour de la science, de la méritocratie et de la technologie pour sortir de ses difficultés actuelles.

Les plus grands héritages de l’Europe au monde – le capitalisme, la liberté individuelle, l’État de droit et les valeurs « occidentales, instruites, industrialisées, riches et démocratiques » (ou « bizarres ») si brillamment décrites par Joseph Henrich de l’Université de Harvard – perdureront. aux Etats-Unis. Mais il n’y a pas de retour possible pour un continent européen qui a embrassé le nihilisme, le paganisme post-chrétien, l’illibéralisme et la politique de l’envie, qui croit que sauver la planète nécessite la fermeture d’industries prospères et l’appauvrissement de sa population, qui ne peut pas faire face à l’extrémisme islamiste et l’antisémitisme, et cela ne réformera pas son État-providence.

Même le Brexit, ultime signal d’alarme, n’a rien changé. La classe dirigeante européenne a rejeté le départ du Royaume-Uni comme une aberration, un objectif de la part d’excentriques britanniques qui s’automutilent, et a redoublé d’efforts sur ses politiques ratées. Il a refusé d’écouter les électeurs ; il n’est pas étonnant que leur rage devienne de plus en plus combustible, incohérente et floue.

La population de l’UE culminera à 453,3 millions d’ici deux ans, puis chutera à 419,5 millions d’ici 2100, malgré une immigration massive, prédit Eurostat. La population va vieillir considérablement, entraînée par un effondrement du taux de natalité. Les États-providence vont imploser, avec des impôts explosant sur les jeunes pour payer les soins de santé et les retraites des personnes âgées. La seule réponse des euro-élites, encore plus de migration, donnera du pouvoir à des extrémistes potentiellement dangereux. En France, en Allemagne, en Belgique et ailleurs, l’échec de l’intégration de nombreux migrants récents et la réponse de la classe dirigeante – mentir que tout va bien – ouvrent la voie à un cataclysme. La montée de l’AfD en Allemagne devrait tous nous inquiéter. Les élections européennes seront synonymes de gains pour les populistes.

L’écart de niveau de vie entre l’Amérique et l’Europe ne cesse de se creuser. Au dernier trimestre 2023, le PIB américain a augmenté de 3,3 % en rythme annualisé ; la zone euro a connu une croissance de zéro pour cent et l’économie allemande s’est de nouveau contractée. L’invasion de l’Ukraine par Poutine n’a pas aidé, mais l’Europe n’aurait pas dû devenir aussi dépendante du gaz russe.

Le modèle de taxation et de réglementation élevées du continent a causé des décennies de sous-performance, et aujourd’hui, Emmanuel Macron, l’UE et les gouvernements néerlandais et allemand ferment délibérément des pans entiers de leur agriculture pour atteindre les objectifs de zéro émission nette. Les Allemands détruisent leur industrie automobile et l’Europe importera à la place des véhicules électriques chinois. Des décennies de « stratégie industrielle » et de subventions n’ont pas réussi à créer une industrie technologique européenne de classe mondiale. Le suicide économique du continent déclenche déjà un exode des meilleurs et des plus brillants.

L’inutilité géopolitique de l’Europe est tout aussi frappante. Sa défense est assumée par les contribuables américains qui souffrent depuis longtemps. Les Français ne sont pas présents dans la lutte contre les Houthis ; son armée n’est plus que l’ombre d’elle-même et ne durerait pas longtemps dans une vraie guerre. Les Polonais et quelques autres font de leur mieux, mais l’armée allemande est une plaisanterie, et toutes les grandes promesses faites en 2022 de reconstruire les armées européennes n’ont rien signifié. Le continent est presque complètement démilitarisé, manque de personnel et de matériel, n’a pas la capacité de produire davantage de ce dernier, n’a aucune réponse à long terme pour contenir Poutine et n’a rien fait pour se préparer à l’éventualité d’une seconde victoire de Trump. C’est une honte.

Il est inimaginable qu’un si grand nombre de membres de la classe moyenne britanniques restants et rejoignants, qui contribueront à propulser les travaillistes vers la victoire cette année, soient encore aussi insondablement ignorants du véritable état de l’économie et de la société européennes. Aveuglés par la haine anti-conservatrice, obsédés par les TGV rutilants et par les souvenirs de leurs agréables vacances dans le sud de l’Europe, ils supposent que les choses doivent – ​​tout simplement – ​​aller mieux en Europe.

Presque tous les députés travaillistes pensent en privé que la solution à notre propre manque de croissance consiste à rejoindre le marché unique ou l’union douanière, même si ces mesures n’ont pas réussi à sauver les économies européennes. Comment le renforcement de nos liens avec un continent à croissance nulle ou une économie allemande en déclin peut-il apporter quelque chose à la Grande-Bretagne ? Ce n’est pas possible. Et comment la gauche britannique réagira-t-elle à la montée de l’extrême droite en Europe ? Aimera-t-elle encore l’Allemagne si l’AfD fait partie de son gouvernement ? Aimera-t-elle encore la France étatiste si Marine le Pen est à l’Elysée ?

La Grande-Bretagne est dans un état épouvantable, tout comme l’Europe. L’europessimisme des partisans du Brexit a été justifié ; le problème est que l’establishment a refusé d’utiliser le Brexit pour rompre avec la philosophie réglementaire de Bruxelles et pour réorienter notre économie loin des marchés stagnants de l’UE. La Grande-Bretagne souffre donc de plus en plus des mêmes pathologies que l’Europe et est confrontée à un déclin terminal similaire. Ce n’est pas un argument en faveur d’une plus grande UE, mais plutôt en faveur d’encore moins, ainsi que d’un changement radical au niveau national. L’éclipse progressive de l’Europe s’accélère et il serait absurde pour un gouvernement britannique d’envisager de réaligner le pays sur elle.